LSK-investor Berg om Europa-eventyret: - Må kutte millioner

Lillestrøm-jentene gjør suksess i Europa. Men økonomisk er det tunge tider. Investor Per Berg (71) varsler nye dramatiske kutt foran neste sesong.

Foran inneværende sesong kappet LSK 25 prosent i budsjettet. Nye 25 prosent må spares foran neste sesong er den brutale beskjeden fra Per Berg.

– Vi må spare ytterligere noen millioner neste år. Det er et stykke frem til dette er bærekraftig, dessverre, sier Per Berg.

LSK-JENTENES MANN: Per Berg Foto: Trond Solberg , VG

Han forteller til VG at landslagsspiller Emilie Haavi kan være på vei til spill i USA og Boston i kombinasjon med utdannelse. Isabel Herlovsen diskuterer ny kontrakt på Åråsen. Lene Mykjåland legger opp. Og trener Monica Knudsen slutter som hovedtrener, og inn kommer Hege Riise (assistent i dag).

Torsdag kveld storspilte LSK-jentene – Norges klart beste klubblag – mot Paris Saint Germain i 16.-delsfinalen i Champions League. De franske jentene er UEFA-ranket som nummer fire.

Med 3–1 fra første kamp har jentene til Monica Knudsen (trener) en alle tiders mulighet for avansement foran returoppgjøret i den franske hovedstaden 13. oktober. Berg er forsiktig optimist.

Men sportslig suksess betyr ikke at pengene renner inn – som de gjør i mennenes Champions League – hvor en plass i gruppespillet fort betyr en inntekt på om lag 200 millioner kroner.

– Vi klarer ikke å få sponsorinntekter som balanserer oss økonomisk. Det har vært mye vanskeligere enn jeg hadde håpet på da vi satte i gang, sier Berg.

Eiendomsutvikleren og den gamle LSK-kapteinen skal ha brukt flere titalls millioner på klubben i sitt hjerte. De siste årene er det imidlertid jentene som har fått finansiell støtte. To år på rad har de vunnet «The Double». Det kan bli tre på rad i løpet av høsten. Og et europeisk fotballeventyr.

Berg bekrefter at han fortsatt bruker mye penger på LSK-prosjektet. Men at det ikke er «åpen lommebok». I tre år har han argumentert overfor Norges Fotballforbund for å bruke økonomiske muskler på klubb- og landslagsnivå.

– NFF tar de attraktive sponsorene, og det blir bare smuler igjen til oss. Hvis fotballforbundet ønsker landslagslag og klubblag som hevder seg, så må de gå inn med langt større kapital. Fordi dette er som alle andre prosjekter, du må investere en del til å begynne med for å få avkastning senere, sier Berg.

Ifølge Berg er det direkte tilskuddet til kvinnefotballen fra NFF på 17 millioner kroner. Totalen ligger på 25 millioner. Da er administrative stillinger i NFF medregnet.

– Hadde NFF gått inn og investert 60 millioner årlig i noen år fremover, så ville de kunne brukt pengene både på topp og bredde, sier Per Berg.

Fotballpresident Terje Svendsen sier til VG at LSK og Avaldsnes (tapte 2–5 for Lyon i 16. delsfinalen) har fått 1,3 millioner kroner i direkte støtte til Champions League-forberedelser.

– Jeg er veldig glad på vegne av det LSK og Avaldsnes presterte i sine kamper, så er NFF åpen for en diskusjon om hva som skal til for å løfte kvinnefotballen. Vi må se på helheten, og om det er strukturelle ting vi kan bli bedre på for å møte konkurransen utenfra, sier Terje Svendsen.

