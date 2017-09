LSK har slått voldsomt tilbake etter sjokknederlaget

(Lillestrøm – Arna-Bjørnar 2-0) Etter det blytunge tapet i Trondheim i midten av august har ikke Hege Riise & co. sett seg tilbake. Fire strake seire og 15-0 i målforskjell er beholdningen.

Det var nok mange som måtte gni seg både én og to ganger i øynene da den regjerende dobbeltmesteren tapte hele 1-4 for middelhavsfarer Trondheims-Ørn i første kamp etter at EM-pausen var over.

Men for Lillestrøm ble tapet i midten av august – det første i serien siden høsten 2015 – åpenbart en vekker.

Reiten-scoring – igjen



De kanarigule svarte med å slå Avaldsnes 1-0 i toppkampen uken etterpå. Deretter ble jumboene Grand Bodø og Medkila nedsablet med 6-0 hver. Onsdag kveld var det Arna-Bjørnar som måtte forlate LSK-hallen med 2-0 i sekken etter scoringer av Marte Berget og stjerneskuddet Guro Reiten.

Reiten er tydeligvis i form en drøy uke før landslaget møter Nord-Irland og Slovakia i den viktige VM-kvalifiseringen. Den lille tekniske playmakeren står nå med fire mål på tre kamper.

Kjemper på tre fronter

For Lillestrøm venter nå et tøft kampprogram ut sesongen.

Allerede til helgen kommer Røa på Toppserie-besøk. Deretter venter VM-kvalifiseringen for syv av Lillestrøm-jentene.

Når den er over skal de forsøke å slå både Vålerenga i cupen samt Brøndby (dobbeltoppgjør 4. og 11. oktober) i Champions League. Men slik formen er nå, kan de ha avgjort ligaen innen den tid.

Med fem runder igjen leder nemlig LSK Toppserien med åtte poeng ned til Avaldsnes.

PS: Avaldsnes var i aksjon i en kamp tidligere i dag mot Kolbotn. Den vant serietoeren enkelt 4-1.

VG kommer med mer.