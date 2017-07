Legendens advarsel til landslagssjefen før EM-starten

APELDOORN (VG) Solveig Gulbrandsen (36) misliker at landslagstrener Martin Sjögren (40) ikke er tydeligere i målet før EM.

Sjögren er debutant og «starter» sitt første mesterskap mot vertsnasjonen Nederland søndag. I forkant av fotball-EM har svensken gjort det klart at han ikke har noe resultatmål for seg og fotballjentene.

Solveig Gulbrandsen, med 183 landskamper (kun Hege Riise har flere), har et godt inntrykk av den nye treneren, men er uenig i én ting.

– Martin er rutinert i kvinnefotballen. Han virker sikker på hva han ønsker. Det eneste jeg er veldig skeptisk til er at de uttaler at de bygger for fremtiden. Det er ikke så viktig når de skal til EM nå, sier Gulbrandsen til VG.

HER OG NÅ: Solveig Gulbrandsen, her fra EM i 2013, mener resultat er viktig. Foto: Robert S. Eik , VG

– Vil nå langt



I de siste fire EM-sluttspillene har Norge tatt to sølv og bronse. Martin Sjögren og landslagsjentene kom hit til «basecamp» i landlige Apeldoorn uten noe mål om å ta nye medaljer. Svensken har denne forklaringen:

– Det handler ikke om at vi ikke vil nå langt, men vi velger å ikke fokusere på å si at vi skal gå til en finale eller semifinale. Slike målsetninger fyller ingen positiv funksjon for oss. Men vi har noen veldig høye prestasjonsmål, og ambisjonen er å nå så langt som mulig i turneringen, sier Sjögren til VG.

Han velger å fokusere på at de norske jentene skal prestere så bra som mulig.

– Jeg har stor tro på at vi kan slå alle lag i hele verden, og det har vi vist i de siste kampene. Vi spiller jevnt mot de lagene som er på toppen av verdensrankingen. Det tyder på at vi har stor kvalitet i denne gruppen. Vi er trygge på det vi gjør.

Før møtet med Nederland søndag er det meste klart.

I tvil om to posisjoner



– Jeg har 13 spillere som jeg skal «lage» en 11´er av. Det er spørsmål rundt to posisjoner. Så er det slik at vi forhåpentligvis står foran et langt mesterskap, og det betyr at flere får starte kamper og flere vil få innhopp. Startelleveren søndag er den som vi tror vil gjøre det best mot Nederland, så får vi se hva som skjer mot Belgia. Vi får se ulike startellevere under mesterskapet, varsler Sjögren.

Solveig Guldbrandsen er spent før gruppespillet hvor Nederland, Danmark og Belgia venter.

– Framtida er vanskelig å bygge for. Som landslag må du levere her og nå. Spesielt når det er et mesterskap, og det gleder jeg meg til å se hvordan Norge klarer, sier hun.

Med Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen i front har hun store forhåpninger om Norges muligheter i sluttspillet.

– Jeg gleder meg veldig. Det blir veldig spennende. Norge har to av verdens beste spillere på laget. Jeg har forventninger til at laget skal gjøre det bra, så får man se om de klarer å prestere, sier Gulbrandsen.

Utvikling i hver kamp



På VGs spørsmål om målsetning sa Caroline Graham Hansen følgende:

– Vi har sagt at vi går utpå der for å vinne hver match. Så kan man gjøre matten selv, sa Hansen.

– Så du går for gull?

– Nei, det sier jeg ikke. Vi går ut der for å utvikle oss i hver match vi spiller, svarte hun.

Norge har tatt medalje i ni av de siste elleve EM-sluttspillene. Siste gull kom tilbake i 1993.

– Det snakkes mye om medaljer og håp om det. Jeg skjønner det er naturlig når vi skal inn et mesterskap, men vi må være realistiske også, sier Ada Hegerberg til VG, før hun utdyper:

– Vi er utenfor topp ti i verden. Hver kamp blir tøff, men å kvalifisere oss fra gruppa burde vi gjøre. Så blir det spennende kamp for kamp.