Landslagssjefen innrømmer taktisk bom

UTRECHT (VG) Etter tapet for Nederland innrømmet landslagssjef Martin Sjögren (40) langt på vei at han gjorde en taktisk bommert.

Svensken valgte plutselig å gjøre store endringer på midtbanen og slapp til Maria Thorisdottir og 18-årige Frida Maanum i EM-premieren.

– Ville ha inn «Thoris» på grunn av hennes duellspill, hodespill og faste situasjoner. Skulle vi gjort dette igjen, skulle vi kanskje ha spilt med Maren (Mjelde) på midtbanen fra starten og latt «Thoris» gått inn som midtstopper. Men vi har også skapt en trygghet ved å bruke Maren som midtstopper, og det er den oppstillingen vi har spilt mest med. I EM-premieren tok vi beslutningen om å benytte henne i stopperrollen.

– Angrer du på det?

– Det har ikke noe for seg å angre. Vi får gjøre en analyse etterpå. Kampbildet ble jo ikke bra for oss, og det så vi, innrømmer Sjögren.

Problemer i angrepet



– Men hvorfor gjør du plutselig så store endringer på midtbanen når vi kommer til EM?

– Vi har jo lett en stund etter den rette konstellasjonen. Thorisdottir klarte seg godt og kan gå herfra med hodet hevet. Tanken var at vi skulle flytte opp Maren, noe vi også gjorde, men vi fikk ingen riktig effekt av det.

«Flyttingen» gjorde han etter at Shanice van de Sanden utnyttet dårlig forsvarsspill og sendte Nederland i føringen etter 66 minutter.

Les også: Dette er dommen over Norge etter åpningstapet

Dommen etter tapet for vertsnasjonen - som nå gjør at Norge har kniven på strupen før de to neste gruppespillkampene mot Belgia og Danmark - er denne:

– Jeg synes at prestasjonen ikke var på det nivået vi håpet og hva vi kan kreve. De største problemene er i angrepsspillet. Vi blir uorganisert og får veldig mange brudd i mot. I dag tapte vi mot et lag som var bedre enn oss, synes jeg.

Vrakingen av Andrine Hegerberg forklarte landslagssjefen slik:

– Jeg trodde det var to andre som skulle gjøre det bedre i dag. Men turneringen er lang, så vi får se videre.

– Forferdelig skuffet



Ada Stolsmo Hegerberg var svært skuffet etter tapet.

– Det er forferdelig skuffende, det må jeg si. En tøff start, og det er vondt å tape en åpningskamp. Vi ble spilt lave fordi vi ikke klarte å være presis nok i det vi gjør. Vi ligger for langt unna hverandre, både defensivt og offensivt. Da blir det mye én-mot-én, og på dette nivået blir det svært vanskelig, sier Hegerberg.

Hun ønsket ikke å kommentere vrakingen av søsteren og endringene som plutselig ble gjort på midtbanen.

– Det får treneren styre med, jeg har nok med meg selv. Men det er viktig med «balltrygge» spillere slik at vi skal klare å dra dette laget videre, sier Lyon-spissen.

– Vi får nullstille kjapt, men samtidig er vi nødt til å se grundig på hva som var gærent i dag. Vi gikk på en smell i dag og har satt oss selv i en posisjon hvor vi må vise hva vi er god for.