Landslagssjefen: – Dumdristig å gjøre for store endringer

APELDOORN (VG) Landslagssjef Martin Sjögren mener det vil være «dumdristig» å gjøre for store endringer i formasjonen Norge har spilt med under EM.

Med en diamant på midten har Norge to tap, 0-3 i målforskjell og kunne begynt å pakke sammen «lekene». Men det var før den tidligere LSK-spilleren Sherida Spitse fikset nederlandsk seier mot Danmark fra straffemerket i går.

På treningsfeltet her i Apeldoorn innrømmer landslagssjef Martin Sjögren at han etter 2-0-tapet for Belgia sitter med samme følelse som mot Nederland i åpningskampen, en lei følelse.

– Følelsen er som etter den forrige kampen, men nå begynner tiden å bli knapp. Vi er skuffet etter prestasjonen, men vi må bare fortsette å jobbe. Nå har vi fått en ny mulighet – selv om den er liten, så finnes den. Det må vi klamre oss til, sier Sjögren vel vitende om at Norge kan bli nødt til å vinne med tre mål mot danskene.

På spørsmål om han vil fortsette med diamantformasjonen som Norge sliter med er han ikke like bastant som tidligere.

– Vi er ikke låst i formasjonen, men vi kommer til å stå fast ved arbeidsmåten. Ja, det kan bli endringer i formasjonen, men arbeidsmåten ligger fast.

– Vi har forberedt oss i over seks måneder på noe som vi også tror på fremover. Vi forandrer ikke arbeidsmåten. Det ville vært dumdristig å ikke få noen forberedelser på det. Derimot så kan vi gjøre endringer på formasjonen for å komme til på sidene på en bedre måte enn hva vi har klart tidligere.

– Lite rasjonelt



– Det er kanskje en grunn til at dine forgjengere som landslagssjef ikke har brukt Caroline Graham Hansen i 10´er-rollen slik du gjør. Har du tenkt på det?

– Nei, det har jeg ikke. Vi tar utgangspunkt i de idéene for spillet som vi har, så får vi tilpasse det til det materialet vi rår over.

Den hardt pressede svensken sier diamant-formasjonen egentlig er et 4-3-3-system hvor man spiller med Graham Hansen i mellomrommet. Hennes oppgave er å finne rom der det er rom.

– Mot Belgia fantes de sentralt, mot Nederland var de litt på siden. Det er ikke så strikt, beskriver Sjögren.

Caroline Graham Hansen ønsket etter dagens trening ikke å komme med sin analyse av hva som gikk galt mot Belgia.

– Jeg har ikke tenkt så langt. Jeg har bare trent og gått gjennom matchen i mitt hode. Men det er lite rasjonelt som kommer ut av det så jeg tror jeg skal vente med å gjøre meg opp en mening inntil vi har gått gjennom kampen sammen, sier «Caro» og innrømmer at tapet fortsatt var tungt å leve med.

22-åringen er klar på at EM ikke er over for Norges del. Tremålseier mot Danmark er ikke umulig.

– Ingenting er umulig i fotball. Det har skjedd større undere enn å skulle vinne 3-0 på 90 minutter. Vi har kvalitetene foran der til å score tre mål, så blir spørsmålet om vi klarer det. Til syvende og sist handler det om å vinne kampen, så får vi se hva danskene har å by på. Det er ikke noe dårlig lag, sier Graham Hansen.

At Norge har fått tre enkle baklengsmål mot seg og heller ikke har scoret, velger hun å kommentere slik:

– Jeg tror det er frustrerende for hele laget å slippe inn så enkle mål. Så er det frustrerende for de bak å se at ikke vi klarer å score andre veien. Det går begge veier. Men vi er flinke til å prate med hverandre og ikke om hverandre, sier hun.