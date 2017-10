Klaveness mener vrakingen av Hegerberg er merkelig

Hun var med i absolutt alle landslagstroppene til og med EM. Nå er Andrine Hegerberg (24) utelatt for tredje kamp på rad.

Etter at Martin Sjögren tok over kvinnelandslaget, har Birmingham-proffen startet syv av 12 landskamper. Under sommerens EM fikk Andrine Hegerberg bare 90 minutter i 2-0-tapet mot Belgia.

Etter nedturen i mesterskapet valgte søsteren Ada å ta en pause fra landslaget på grunn av ledelse, planlegging, forberedelser og gjennomføring. Kritikken rammet Sjögren, toppfotballsjef Nils Johan Semb og Norges Fotballforbund.

Andrine Hegerberg gjorde det klart at hun fortsatte på landslaget. Men 24-åringen får ikke være med.

Andrine Hegerberg Født: 6. juni 1993

Klubb: Birmingham

Landslagsdebut: 17. januar 2012

Landskamper: 25

– Jeg har midtbanespillere som er bedre. I tillegg har vi hatt større tropper tidligere med 23 spillere. Til denne samlingen (før Nederland i VM-kvalik 24. oktober) har vi valgt å ta ut 19 spillere, er begrunnelsen til landslagstrener Martin Sjögren.

– Sett utenfra så kan det jo virke som det ikke bare er sportslige årsaker til at Andrine Hegerberg er vraket. Du har hatt henne med i alle dine landslagstropper siden du tok over?

– Jeg har gjort min vurdering basert på det sportslige, og det som er best for laget som helhet. Da har hun ikke vært blant dem vi har valgt å ta med.

Trenger færre indreløpere



– Så vrakingen har ingen sammenheng med at det ble litt styr i sommer, da Andrine Hegerberg ble vraket i to kamper under EM?

– Det skyldes helt og holdent sportslige grunner. Det sa jeg også til henne før uttaket til den forrige landslagssamlingen (kampene mot Slovakia og Nord-Irland).

Martin Sjögren begrunner også avgjørelsen med at kvinnelandslaget tidligere har spilt med flere sentrale midtbanespillere. Den formasjonen ble lagt om etter EM-fadesen.

– Vi har gjort justeringer som gjør at vi spiller med to indreløpere. Da blir det nødvendigvis færre indreløpere som skal med, og da er vurderingen at det er andre spillere som er bedre enn Andrine, sier Sjögren.

Det er en forklaring som Lise Klaveness ikke kjøper. NRKs fotballekspert viser til at Andrine Hegerberg var en av Sjögrens mest betrodde spillere før EM. Og 24-åringen «gjorde seg ikke bort» i den kampen hun fikk spille i EM, mot Belgia.

– Det er litt merkelig. Sett utenfra er det vanskelig ikke å tenke at vrakingen har sammenheng med situasjonen til Ada, at de to er så tett på hverandre at det kan prege landslagsmiljøet, sier Klaveness.

– Leit for Andrine



Hun tror landslagsledelsen har vurdert prestasjonene opp mot totalkostnaden ved å ha Andrine Hegerberg med. Da passer det dårlig å ha en negativ konflikt rundt søsteren når man skal begynne på nytt etter EM-fiaskoen.

– Alt annet faller på sin egen urimelighet. Det er Sjögren som har gitt henne tillit i alle kampene før EM, og Andrine Hegerbergs prestasjon i mesterskapet var ikke diskvalifiserende. Situasjonen er uansett lei for Andrine som – uten at jeg har snakket med henne – sikkert føler at hun blir ofret. Hun er en profesjonell fotballspiller som står på egne bein, sier Lise Klaveness.

Andrine Hegerberg har ikke svart på VGs henvendelser.