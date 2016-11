Karen Espelund: Hegerberg er offer for manglende kunnskap blant menn

Ada Hegerberg (21) er den første spilleren som blir kåret til årets spiller i Europa – for så å bli vraket blant de 10 nominerte til verdens beste.

– Det kommer nok som et resultat av at for mange mannlige aktørene ikke kjenner kvinnelige spillere godt nok. Det er et uttrykk for manglende kunnskap, sier Karen Espenlund til VG.

Den norske storscoreren Ada Hegerberg kan altså se langt etter den prisen i år, selv om journalister fra UEFAs 55 medlemsland stemte henne frem til UEFA-prisen «årets kvinnelige fotballspiller i Europa» i sommer.

– Selvfølgelig

Espelund har sittet i den nå nedlagte FIFA-komiteen «Football Commitee» og fikk selv en liste over 27 kvinnelige spillere. Espelund fikk i oppgave å nominere tolv av dem, og Hegerberg var blant hennes utvalgte.

– Selvfølgelig, sier Espelund.

Espelund sier at hun er usikker på hvordan resten av nominasjonen foregår.

Vinnere av UEFAs «Best Player in Europe»: 12/13: Nadine Angerer (ble også kåret til verdens beste) 13/14: Nadine Kessler (ble også kåret til verdens beste) 14/15 Celia Sasic (kåret til verdens nest beste, bak USAs Carli Lloyd) 15/16: Ada Hegerberg (ikke nominert til verdens beste) Herrer: 10/11: Messi (ble også kåret til verdens beste) 11/12: Andres Iniesta (kåret til verdens tredje beste) 12/13: Franck Ribery (kåret til verdens tredje beste) 13/14: Cristiano Ronaldo (ble også kåret til verdens beste) 14/15: Messi (ble også kåret til verdens beste) 15/16: Ronaldo

Hun vedgår at det er flere ting hun har reagert på når det gjelder FIFAs kåring av verdens beste kvinnelige fotballspiller.

– Jeg har stusset over at Marta ble kåret til den beste, selv etter at hun i mine øyne var passert av andre. Grunnen til at hun fikk lov til å «leve» så lenge var nok at det var henne de kjente. Det er det navnet man kan, mener Espelund.

Brasilianske Marta fikk prisen som verdens beste fem år på rad, fra 2006 til 2010.

Ravn Omdal og Semb rister på hodet

Espelund får støtte av Per Ravn Omdal, som blant annet har bakgrunn styremedlem i FIFA og nestleder i UEFA.

– Det er nok sannhet i det Karen Espelund sier. De som nominerer til prisene har ikke samme kunnskap om kvinnene, i forhold til det de har om herrespillerne, sier 69-åringen til VG.

– Hvorfor er det sånn, tror du?

– Herredelen av fotballen er mye mer eksponert. I tillegg så er det altfor få kvinner i lederroller i idretten og i FIFA, hadde vi fått frem flere kvinner ville kanskje denne nominasjonen sett annerledes ut, svar Omdal, som var tilstede da Hegerberg ble hedret sammen med Cristiano Ronaldo i Monaco i august.

– Det er veldig synd og trist når sånt som dette skjer. Kvinnefotballen trenger mer blest og PR, TV-dekning av alle mesterskap og må bare jobbe på i alle sammenhenger. Vi kan ikke gi opp, sier Omdal.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb stusser også over at Norges desidert største kvinnelige fotballprofil er oversett av FIFA.

– Logikken her er rar, dette er en spiller som scorer masse mål for Champions League-vinneren og på landslaget. For meg fremstår dette som en veldig merkelig vurdering, sier Semb til VG.

Han registrerer hva Omdal og Espelund mener om saken.

– Jeg tørr ikke å spekulere i grunnen til hvorfor hun ikke er nominert. Det virker helt ulogisk, jeg skulle likt å se begrunnelsen, sier Semb.

Nordlie: – Snodig

UEFA delte ut prisen for første gang i 2011. Lionel Messi takket og bukket, før han også plukket opp FIFA Ballon d’Or – prisen som ble gitt til verdens beste fotballspiller.

I 2012 ble UEFA-prisen for første gang også gitt til en kvinnelig fotballspiller. Tyske Nadine Angerer var best i Europa, og hun ble også kåret til verdens beste spiller av FIFA.

Siden UEFA begynte å kåre Europas beste i 2011, har vinneren blant begge kjønn også kommet blant topp tre i FIFAs kåring av verdens beste.

I perioden 2011-2015 var «FIFA Ballon d’Or» en sammenslått pris av France Footballs «Ballon d’Or» og FIFAs «world player of the year».

– Dette går på skjønn og det kommer an på øynene som ser. Den statistikken du nevner, og det at hun jo var rangert foran flere av de som nå er nominert, gjør dette litt snodig, sier Tom Nordlie, som fungerer som Ada Hegerbergs rådgiver.

– Når noen bruker argumentet med at Norge ikke kom til OL og at man kanskje ikke har sett henne nok mot de beste, så er det litt rart. Hun har tross alt spilt Champions League. Hvor langt laget ditt kommer er en faktor, og det har sikkert blitt lagt litt for stor vekt på, mener Nordlie.

De ti som kan bli årets spiller, er:

Camila Abily (Frankrike/Lyon).

Sara Däbritz (Tyskland/Bayern München).

Amandine Henry (Frankrike/Portland Thorns).

Saki Kumagai (Japan/Lyon).

Carli Lloyd (USA, Houston Dash).

Dzsenifer Marozsan (Tyskland/Frankfurt/Lyon).

Marta (Brasil/Rosengård).

Lotta Schelin (Sverige/Lyon/Rosengård).

Christine Sinclair (Canada/Portland Thorns)