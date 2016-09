Kaptein Mjelde: – Utviklingen har ikke vært slik den burde

VIGRA/OSLO (VG) De norske landslagsdamene ønsket ikke å uttale seg til VG da de ankom Ålesund Lufthavn i ettermiddag, men overlot jobben til landslagskaptein Maren Mjelde.

– Vi har snakket sammen. Først og fremst er det en kjip ting dette. Vi ønsker å takke Roger for den jobben som er gjort og den tiden vi har hatt sammen. Samtidig er alle parter enige om at spillere tar ansvar og trenere tar ansvar. Utviklingen har ikke vært som den burde, sier Mjelde – dagen etter 5-0-seieren mot Israel.

Og samme dag som det ble klart at Roger Finjord ikke leder laget i EM-sluttspillet de akkurat har kvalifisert seg for.

Bakgrunn: Finjord ferdig som landslagssjef

– Er det ikke noe som har oppstått nå?

– Vi har hatt gode prestasjoner og så har vi hatt noen fantastiske enkeltkamper, men i det lange løp har ikke prestasjonene vært stabilt god. Vi vinner en EM-kvalik og det er bra, men vi bygger jo noe for fremtiden. Utviklingen – og det er vi enige om alle sammen – den har ikke vært slik vi selv ønsket.

Podcast: Sjekk Ada Hegerbergs score på FIFA17



– Når fikk dere beskjed?

– Vi fikk muntlig beskjed nå i dag tidlig at Roger hadde valgt å trekke seg.

– Det er jo også på grunn av manglende tillit?

– Det har blitt slik når prestasjonene uteblir. Men jeg føler at dette er mer en helhetsvurdering der vi ikke er fornøyd med oss selv noen av oss. Det vil jeg fremheve.

– Hva nå?

– Nå er det viktig at vi selv tar tak og tenker på hva vi kan gjøre videre sportslig for at vi skal være best mulig i EM neste år.

– Og om ny trener?

– Det er opp til NFF å finne en løsning med å finne en god etterfølger etter Roger. Vi må ha tillit til at de gjør en grundig jobb og det tror vi.

Husker du: 16 minutter og 43 sekunder med Finjord

LIke etterpå publiserte NFF følgende tekst på vegne av Mjelde og lagkameratene på sin hjemmeside:

«Vi vil takke Roger for tiden vi har hatt sammen med han som vår landslagssjef og den jobben han har lagt ned. Samtidig må vi være så ærlige å si at vi som lag ikke har hatt den utviklingen vi har forutsetninger til. Dette ansvaret ligger hos oss spillere og trenerteam, og avgjørelsen som er tatt, er tatt på bakgrunn av interne dialoger med de involverte parter. Vi ønsker Roger alt godt videre og vi vil nå rette vårt fokus videre på den sportslige jobben vi må legge ned frem mot EM».

Ekspert: Se utenlands



Tidligere landslagsspiller og profil på storlaget til Røa - Siri Nordby (38) - håper den nye kvinnelandslagstreneren blir rekruttert utenfor den tradisjonelle «NFF-skolen». Hun mener kvinnelandslaget ikke er tjent med et nytt internt opprykk, på samme måte som Finjord etterfulgte Pellerud.

Artikkelen fortsetter under bildet

TYSK BOSS: Kjent ansikt i kvinnefotballen. Den mangeårige tyske landslagstreneren Silvia Neid. Foto: Robert S. Eik , VG

– Jeg håper NFF finner en ny type trener med en annen erfaring. Gjerne en med erfaring fra utlandet. Tyske Silvia Neid er en type trener med den rette pondusen, sier Siri Nordby.

Neid trente Tyskland til OL-gull i Rio (2-1 over Sverige). Etter 11 år som landslagssjef har hun tatt pause.