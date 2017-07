Kanskje har de idrettsverdens tøffeste jobb

Kommentar Er det noen idrettsutøvere, i noen idrettsgren, som vurderes tøffere enn jenter som spiller fotball?

Det er vanskelig å komme på noen.

I dag starter EM, og da blir det nok et EM for forståsegpåere også, for jenter som bedriver verdens mest populære idrett har brutalt kritiske blikk i nakken.

Norge åpner mot vertsnasjonen Nederland, foran et utsolgt Stadion Galgenwaard i Utrecht (23.750), og det er trist, om ikke annet, at det legges en norsk eliteserierunde samtidig. Ikke fordi folk skal «tvinges» til å se på EM, men fordi det er et dårlig signal fra NFF, som virkelig burde gå foran i krigen mot de som har mannssjåvinistiske fotballholdninger.

Dessverre er det en del av dem fremdeles, og bare det at det er akseptert at det kalles «damefotball» forteller ganske mye om hvilken bås jentene er satt i. De driver liksom med noe annet enn de mannlige spillerne, det er nesten som om det er en annen idrett.

I de neste ukene skal pasninger, skudd, redninger og tekniske ferdigheter sammenlignes med menns igjen, uansett hvor dumt det er.

For i omtrent alle idretter er det like stor kjønnsforskjell, uten at noen bryr seg, og det er selvsagt sånn det skal være.

SKUDDKLAR: Caroline Graham Hansen mistet VM for to år siden med skade. Det gjør henne ikke mindre tent foran sommerens EM-sluttspill. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN, VG

Isabelle Pedersen får løpe 100 meter og hopper over 84 centimeter høye hekker i fred, selv om mennene på sine 110 meter må passere 22 centimeter høyere hekker. Ingen snakker om det, og ingen bør heller snakke om det.

Andreas Thorkildsens spyd var rundt 2,65 meter langt og veide 800 gram, Trine Hattestads veide 600 gram og var cirka 2,25 meter. Det har selvsagt heller aldri vært noe tema.

Herrene løper sånn cirka et sekund fortere på 100 meter, Florence Griffith-Joyners 29 år gamle «uslåelige» verdensrekord på 10,49 er dårligere enn den norske juniorrekorden fra 1994, mens Hanne Hauglands bestenotering i høyde var rundt 20 centimeter lavere enn den norske juniorrekorden på guttesiden.

Men det ser jo ganske likt ut når man løper eller hopper, eller når Martin Johnsrud Sundby og Marit Bjørgen går på ski. Men forskjellen er enorm.

I håndball ser det også ganske likt, for utrente øyne, men det er jo ikke dét der heller . For øvrig får jentene ganske mye hjelp av at de spiller med en mindre ball, men heller ikke i håndball er det mange som bruker energi på å sammenligne prestasjonene. Hvorfor skulle de det?

I fotball er alt likt, ballen er like stor, målene er like store og banen er like stor. Dessuten, uansett hva kritikerne av fotball skulle mene, rent teknisk er dette en meget vanskelig idrett, der duellkraft, teknikk, fart og taktisk klokskap skal kombineres, og ting skal skje i et høyt temp. De fleste har prøvd å kontrollere en fotball, de færreste klarer det, i hvert fall ikke når det kommer motstandere som prøver å ødelegge overalt, en dimensjon svært få individuelle idrettsutøvere opplever. Derfor er det naturlig at forskjellen mellom menn og kvinner blir litt mer synlige i fotball, uten at den er større enn i andre idretter.

«Dette er jenter som fortjener all mulig respekt. Jeg vet hvor seriøse de er. Så må de sammenlignes med andre kvinnelag. Ikke menn,» sier Tom Nordlie, tidligere trener for Avaldsnes og nå EM-ekspert for NRK.

Og nå har vi altså muligheten igjen, til å vurdere fotballjentene for det de er. Det betyr på ingen måte at alt skal være «fint og flott», dét er det ikke heller, norsk fotball må passe seg litt for ikke å bli hengende etter i utviklingen på kvinnesiden.

Det er også noen spørsmålstegn i inngangen til EM. Landslagssjef Martin Sjögren er neppe helt sikker på hvordan han best komponerer forsvar og midtbane, og skal man dømme etter den siste treningskampen mot Frankrike (i og for seg den forrige mot USA også) så bør kaptein Maren Mjelde frem på midten. Hun er hjertet i dette laget, og hennes kraft og løpsradius trengs lenger frem enn på stopperplass og mot Frankrike fikset hun det eneste målet også. Men med Maria Thorisdottir langtidsskadet har det ikke vært så mange alternativer for Sjögren. Nå er håndballsjefens datter tilbake, og kanskje er det litt dristig å kaste henne inn i åpningskampen, men hun er i hvert fall tøff nok i både hode og bein.

Ellers har ikke Sjögren og den norske leiren lyst til å si noe om målsetningen, av en eller annen grunn. Det føles ikke all verdens viktig heller. Er man mest komfortabel med å ha som mål å gjøre «gode prestasjoner», er vel det ganske uproblematisk, selv om akkurat det nesten bare skulle mangle.

Vi får heller rope ut målsetningen for dem: Norge bør gå for medalje. Norge har tatt medalje i seks av de åtte offisielle UEFA-europamesterskapene (ett gull, tre sølv, to bronse). Norge var meget nær gull forrige gang, og det norske laget inneholder noen av verdens mest spennende offensive typer. Her er det bare å tro på seg selv, og selv om gruppemotstanderne er småkinkige, er de ikke verre enn at Norge skal klare å bli blant de to beste.

SISTE INSTRUKSER: Martin Sjögren peker og forklarer under den siste treningen. Fra venstre Kristine Minde, Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN, VG

Dessuten er det ingen bronsefinale, så med seier i kvartfinalen så blir det minst bronse. Men samtidig er det slik: I en eventuell kvartfinale vil motstanderen høyst sannsynlig være en av fjorårets to OL-finalister; Tyskland eller Sverige. Tyskland har vunnet de seks (!) siste EM’ene, Sverige og Norge har nesten alltid vært jevngode.

Ingen vil hugge hodet av noen dersom det skulle bli tap mot en av disse to nasjonene, det måtte i så fall vært hvis de norske jentene ikke gjorde en «god prestasjon»…

Men det er et par uker frem dit. Først må de komme gruppen med Nederland, Belgia og Danmark.

Og så kan vi slutte å kalle det damefotball.

Fotball, heter det.