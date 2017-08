Debatt Ja, NFF satser på kvinnene. Men det underslår ikke de reelle fakta. Det skriver Hege Jørgensen og Synnøve Tverlid, daglig leder og styreleder i Serieforeningen for kvinnefotball, i denne kronikken.

Debatten rundt jentefotballens kår har virkelig skutt fart i kjølvannet av Norges skuffende exit i EM. Engasjementet som nå har reist seg i det ganske land kan vise seg å være avgjørende for fotballjentenes fremtidige rolle i norsk idrett.For mange har nå turt å sette ord på hvordan de opplever hverdagen.

Diskusjonene som kommer i etterkant av dårlige resultater kan ofte bære preg av svart/hvit-argumentasjon. Ut fra enkelte artikler kan man eksempelvis tolke at NFF overhodet ikke har satset på jentene. Dette er selvsagt feil. NFF overfører årlig relativt sett betydelige midler til kvinnefotballen, og det settes i gang tiltak som er svært positive både for jenter og gutter. Men det underslår likevel ikke de reelle fakta, og dessverre heller ikke følelsen av underlegenhet som mange av våre fotballjenter fremdeles fornemmer i idretten sin.

Synnøve Tverlid, styreleder i Serieforeningen for kvinnefotball.

– Eneste ønsket er å bli respektert



Dette er en erkjennelse som vi MÅ ta inn over oss. Vi må tørre det nå, heller enn å gå i skyttergravene våre og forsvare oss selv og bare snakke om alt det gode vi tross alt har gjort. Da kommer vi ingen vei. Fotballpappa Pål Jacobsen satte ord på problematikken i en kruttsterk kronikk i nordnorskdebatt.no.

Det var også vondt å lese TIL-spillernes beskrivelse av hvordan de opplever klubbens satsing på jentene. Og Viking-trenerens uttalelse om at det eneste de ønsker seg er å bli respektert. Det er med andre ord ingen selvfølge, dette. Vi har uttrykt bekymring for økte forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder muligheten til å satse på idretten sin. Dette er basert på fakta.

Det spiller mindre rolle hvorfor det er slik.

Jenter har ikke samme utviklingsmuligheter som gutter i dag, og de solide økonomiske investeringene som gjøres via Toppklubbene på herresiden vil forsterke dette bilde. Vi synes det er fantastisk bra at det satses massivt på spillerutvikling for gutter, men vi ønsker at dette også skal skje på jentesiden.

Etter vår oppfatning bør klubbene i de to øverste divisjonene på kvinnesiden ta et stort ansvar i dette arbeidet. Slik vil vi raskt bygge opp gode og stimulerende utviklingsmiljøer for jenter i hele landet. Men dette vil kreve midler og profesjonelle strukturer som de fleste klubbene på kvinnesiden per i dag ikke har.

Hege Jørgensen, daglig leder i Serieforeningen for kvinnefotball.

Må unngå «en ond sirkel»

Vi har forståelse for at det er forskjell på den kommersielle verdien av kvinne- versus herrefotballen. Vi kan ikke sammenligne vår økonomi med de enorme pengestrømmene på herresiden. Det er derfor lett å argumentere for at midlene disponeres slik de gjøres i norsk fotball i dag, og retorikken er kjent. Men en for stor vektlegging av markedsprinsipper, vil svekke både det totale produktet og også omdømme over tid.

Det er flott at det investeres i produktet som allerede genererer midler, men hvis det motsatt ikke legges ned tilstrekkelig ressurser i det som potensielt kan vokse, er vi inne i en ond sirkel.

Vi må heller ikke glemme verdien som jentefotballen faktisk tilfører organisasjonen. Hvilken kommersiell og samfunnsmessig verdi hadde fotballen hatt hvis dette var et rent gutteforbund?

Ingen mener at kvinnefotballen skal ha tilgang til de akkurat samme ressursene. Vi må bevise at vi klarer å generere økonomi selv. Og det skal vi også jobbe hardt for å klare. Men norsk fotball har i fellesskap satt seg noen mål, og ett av disse målene er at vi skal være blant verdens ledende nasjoner på kvinnesiden. Skal målene bety noe, må norsk fotball følge opp. Alternativt må vi tørre å si høyt at dette ikke går.

Syvårig plan

Vi har allerede gode samarbeidspartnere for kvinnefotballen. Vårt drømmescenario nå er at enda flere næringslivsaktører banker på døren, og sier følgende: - Dette vil vi være med på. Vi ønsker å utgjøre en forskjell for jentene. Vi ønsker å investere i et produkt med et enormt potensial, Norges og verdens største jenteidrett!

Det er sannsynligvis vår beste mulighet. Og det skal ikke så mye til.

Serieforeningen for kvinnefotball og klubbene har lagt frem en overordnet syvårig plan for NFF. Dette er alt annet enn en quick fix-plan som fotballpresident Terje Svendsen utrykte det i et intervju med NRK. Planen vil sikre utvikling på toppnivå, men også for talentene våre – de som skal bli gode om noen år. Tiden vil vise om vi sammen klarer å realisere planene.