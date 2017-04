Isabell Herlovsen og forloveden venter tvillinger: Et lite sjokk at det er to

Fotballproff Isabell Herlovsen (28) og forloveden Christine Porsmyr Olsen (28) skal bli foreldre. Paret har termin i oktober.

Herlovsen er hjemme i Norge etter å ha spilt to kamper for sin kinesiske klubb Jiangsu i mars. Det er nå spillepause i Kina, og Herlovsen skal ikke i aksjon på banen igjen før 24. juni.

Men i september og oktober har hun fem kamper, og det kan kollidere med fødselen.

– Terminen er 23. oktober, men vi regner med at de kommer noen uker før siden det er tvilllinger, sier Herlovsen til VG og legger til:

GLEDER SEG: Isabell Herlovsen og Christine Porsmyr Olsen blir foreldre til høsten, og viste det på denne måten på det sosiale mediet snapchat. Foto: PRIVAT

– En fødsel er det største man kan oppleve, så jeg vil jo veldig gjerne være med på det.

Mange gratulasjoner



28-åringen skiftet klubb i februar i år, og ble da den dyreste norske kvinnelige fotballspilleren gjennom tidene.

– Vi gleder oss til et nytt kapittel i livet. Dobbel kjærlighet #twins2017, skrev Olsen på Facebook skjærtorsdag.

– Det var jo et lite sjokk da vi fikk vite at det var to barn på vei, men gleden er jo da enda større. Vi har fått veldig mange gratulasjoner, og på Facebook har det tatt litt av, sier Herlovsen.

– Hvordan skal du løse dette rent praktisk fremover?

– Jeg har en kontrakt ut året som jeg må forholde meg til. Vi visste jo at Christine kunne være gravid da jeg signerte kontrakten, men hadde snakket om det og var enige om at denne sjansen kunne jeg ikke si nei til. Jeg skal ikke spille fotball så mange år til, sier Herlovsen.

Paret har vært kjærester i over fire år. De har kjøpt leilighet i Fredrikstad, samtidig har de lagt ut leiligheten i Oslo for salg.

Barna ikke til Kina



En eventuell cupfinale i Kina spilles 8. november, og vil altså ikke kollidere med fødsel, men det kan bli utfordrende for Herlovsen å ha forlovede og to små barn hjemme i Norge. Det kan også føre til at det blir uaktuelt med en forlengelse av kontrakten.

– Planen nå er at det ikke blir aktuelt å ha med små barn til Kina, men vi får se hva som skjer etter hvert. Vi har solgt leiligheten i Oslo, og kjøpt oss en større i Fredrikstad. Da er vi nærmere familien, og vi trenger nok litt hjelp. Vi gleder oss veldig til dette uansett, sier Herlovsen til VG.

50 landslagsmål



BUNAD: Isabell Herlovsen (t.v.) og forloveden Christine Porsmyr Olsen. Foto: PRIVAT

Herlovsen har vært en av Norges aller beste fotballspillere i en årrekke. Hun debuterte på landslaget allerede som 16-åring.

Herlovsen har spilt 111 landskamper og scoret 50 landslagsmål.

De siste sesongene har hun vært en av de aller største profilene i Toppserien. 28-åringen spilte for Lillestrøm fra 2011 og satte mange klubbrekorder.

Herlovsen scoret fire mål i en toppseriekamp fem ganger. Hun scoret 100 mål for Lillestrøm på 108 seriekamper.

