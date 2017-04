I dag gjør Solveig Gulbrandsen comeback – igjen

Hun har lagt opp et par-tre ganger før. I ettermiddag er Solveig Gulbrandsen (36) på banen - igjen - for Kolbotn.

Et skadeplaget Kolbotn møter gullfavoritt Avaldsnes i Toppserien på Sofiemyr, og veteranen - som «sist» ga seg med fotballen i fjor høst - spiller fra start.

– Uff, ikke kall det et comeback. Det begynner jo å bli komisk, sukker Solveig Gulbrandsen. Hun burde kanskje spare pusten til kampen klokken 17.00, for 36-åringen har ikke vært med på så mange treninger denne vinteren og våren. Mindre enn 10 anslår hun selv.

– Jeg kaller det et bidrag, et vikariat. Spillerne på laget spurte om jeg kunne bidra. De føler seg ikke komfortable med den formasjonen de har spilt og vil ha litt trygghet og rutine på banen. Jeg hadde ikke hjerte til å si nei, sier Gulbrandsen og ber tynt om å bli husket som den spilleren hun var før hun tar plass i førsteelleveren og det som kan bli 90 lange minutter.

Uten treningsgrunnlag



At «comebacket» skjer i den NRK-sendte kampen plager henne litt.

– Dette kan jo gå begge veier. Enten spiller jeg OK eller så spiller jeg «rævva». Grunnlaget er ikke all verden. Jeg har ikke vært på så mange fotballtreninger i år.

Gulbrandsen jobber til daglig som toppspillerutvikler i Kolbotn og har i tillegg jobb som hovedansvarlig for fotball ved Wang Toppidrett. Det er den forvtilte skadesituasjonen i Kolbotn som tvinger Gulbrandsen på banen igjen.

Får flere spillere tilbake



– Etter denne kampen er de to uker til neste, og inn mot den er det håp om at flere spillere kommer tilbake fra skade. Da blir det også tid til å jobbe med og sette formasjonen. Når jeg sa ja nå så skyldes det at jentene var mer opptatt av å få en god følelse på banen - noe å bygge videre på - og ikke resultatet, sier Solveig Gulbrandsen.

