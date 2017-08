Hevder Englands landslagstrener hetset med ebola-trussel

Engelsk fotball rystes av en ny stor skandale. Eni Aluko (30) hevder hun fikk betalt av FA for å holde kjeft om grov hets fra landslagstrener Mark Sampson.

Aluko med nigeriansk bakgrunn hadde invitert familien til landskamp mot Tyskland. Men fikk sjokk da Sampson skal ha sagt: – Pass på at de ikke drar Ebola med seg hit.

Det dødelige viruset har tatt livet av tusenvis av mennesker i Vest-Afrika, og spesielt i landene Guinea, Sierra Leone og Liberia har epidemien rast. Aluko som har britisk statsborgerskap opplevde det som et rasistisk hån fra landslagssjefen forteller hun i et intervju med The Guardian.

JUBELJENTER: Eni Aluko (midten) gratuleres av Rachel Yankey og Karen Carney (t.h.) etter scoring mot Japan under VM-sluttspillet i Tyskland i 2011. Foto: Christof Stache , AFP

– Vi var på hotellet, og alle var spente foran storkampen mot Tyskland. På veggen hang det en liste over familie og venner som skulle komme og se på. Jeg ble stående med Mark, og han spurte om noen fra min familie skulle komme, og jeg svarte: «Ja, de kommer over fra Nigeria. Mark svarte: «Åh, Nigeria. Pass på at de ikke dra med seg ebola hit, sier Aluko.

VG-kommentar: – Noe må skje fort. Norsk fotball skylder jentene mye

Aluko som til daglig spiller i Chelsea hevder rasehetsen skal ha pågått over flere år. Og avslører nå hvorfor hun ikke var med i troppen under sommerens EM-sluttspill i Nederland (England tapte semifinalen mot vertsnasjonen) angivelig på grunn av «dårlig oppførsel».

Ifølge Aluko skal også andre engelske landslagsspillere ha blitt rammet av Sampsons oppførsel. Hun forteller at da hun gikk videre med saken til FA (Det engelske fotballforbundet), men det kom ingen reaksjoner. I stedet ble hun tilbudt 816 000 kroner (80 000 pund) for å holde kjeft,

Mark Sampson har ifølge The Telegraph ikke valgt å uttale seg om beskyldningene, men sier at han forstår at en intern utredning er underveis.