Isabell Herlovsen og Christine Porsmyr Olsen skulle bli foreldre i høst. Månedene etter sjokkbeskjeden om at de hadde mistet tvillingene har vært tunge.

Paret snakker om den vonde tiden i et intervju med NRK.

– Vi ønsket å ta den ultralyden slik at også jeg kunne få se tvillingene. Men når vi kom dit så var det ikke noe liv. Og da ble verden snudd på hodet, sier Herlovsen til NRK.

Hun fortalte til VG i april at termin var 23. oktober. Det var først et stort sjokk for paret at det var tvillinger på vei. Men paret velger å være åpne om det vonde de har opplevd.



– Det har vært noen forferdelige måneder. Det var veldig tungt å dra tilbake til Kina etter det som skjedde, skriver Herlovsen i en sms til VG.

– Tungt å dra tilbake til Kina



Herlovsen, som spiller fotball i kinesiske Jinagsu, var hjemme i Norge på besøk i april da paret dro til ultralyd.

– Man forventer liksom ikke at det skal skje, forteller Herlovsen om den tøffe beskjeden om at de hadde mistet tvillingene.



BESØK AV STATSMINISTER SOLBERG: Erna Solberg stakk innom Melong Middle School i Shanghai under sitt Kina-besøk i april i år. Isabell Herlovsen (helt til høyre) var med og møtte jenter som satser på fotball. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Olsen, som bar tvillingene, sier dette til NRK:



– Det var ikke det vi hadde tenkt oss da vi dro på ultralyden. Vi dro jo dit for å se hvilket kjønn det var. Og så kom vi ut derifra, og det var ikke noe liv. Det var et ganske stort sjokk.

Prøver igjen



Herlovsen ble den dyreste norske kvinnelige fotballspilleren gjennom tidene da hun forlot Lillestrøm til fordel for Jingsu i februar. Forloveden ble ikke med på flyttelasset til Kina, men planlegger å besøke Herlovsen i løpet av høsten.



– Men nå går det bedre. Vi tenker fremover og skal absolutt prøve igjen. Det er bare satt litt på vent, i forhold til at jeg er i Kina og at jeg ikke vet hva som skjer neste år. Hvor jeg er i verden da, skriver Herslovsen til VG.