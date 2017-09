Her kvitter «Caro» seg med EM-spøkelset

FREDRIKSTAD (VG) Etter straffemissen mot Danmark i EM i sommer var det ikke Caroline Graham Hansen (22) som var førstevalget da Norge fikk straffe mot Nord-Irland.

Guro Reiten hadde allerede vist frem venstrefoten og sendt Norge i føringen i VM-kvaliken da «Caro» fikk sjansen fra straffemerket rett før pause. Den straffen gikk via tverrligger og i nota. Der og da var «straffespøkelset» fra EM begravd for godt.

– Maren (Mjelde) lurte på om jeg ville ha revansj fra EM-missen, og jeg sa ja takk. Det var fint å få den ut av verden selv om jeg hadde forstått om Maren hadde sagt at «nei, nå vil jeg», men jeg setter pris på at jeg fikk sjansen igjen. Og det er jo sånn en revansj skal være hvor man får vise at man kan bedre og at det er ingen tvil. Derfor var det deilig å bare sette den og være ferdig med det, sier Graham Hansen og skryter av kaptein Mjelde for gesten.

12 kamper uten mål



– Hun er en fantastisk kaptein og jeg setter veldig pris på den omsorgen og det ansvaret og lederskapet hun viser. Det var veldig bra.

Mens Guro Reiten med sin scoring gjorde slutt på en måltørke som varte i 291 minutter for Norge – gjennom et målløst EM - kunne «Caro» sette kryss over en langt verre statistikk. 22-åringen har gått 12 landskamper uten å score.

– Jeg tror at hvis du ser på de 12 kampene så har jeg noen målgivende der, og de teller like mye for meg. For meg spiller det ingen rolle hvem som scorer målene. For meg er assist like viktig som mål. Det viktigste for meg er at man kan være med å bidra, kontrer Wolfsburg-spissen når hun blir konfrontert med scoringstørken.

En som ikke er «vaksinert» mot scoringer er Guro Reiten. Mot Nord-Irland ble det en med hver fot. Men storscoreren i Toppserien legger ikke skjul på at hun burde hatt minst to mål til mot et svakt nordirsk lag.

– Jeg skulle hatt fire mål. Den siste som blir servert fra «Caro» hvor det er vanskeligere å bomme enn å score på, den klarte jeg å heade utenfor fra en halv meter, sier Reiten.

Lettet tross alt



Det første målet fikk Jan Åge Fjørtoft til å logge seg på sin Twitter-konto bare for å slå fast at Reiten har «norsk fotballs beste venstrefot».

– Det tar jeg som en kompliment. «Fjøra» har peiling, ler Reiten.

I likhet med Reiten og Graham Hansen er landslagssjef Martin Sjögren klar på at Norge må bli mer effektive. Mot Nord-Irland hadde Norge 12-13 store målsjanser og vant til slutt 4-1.

– Jeg er jo fornøyd med at vi scorer fire mål, men jeg hadde selvsagt vært bedre fornøyd om vi hadde tatt vare på alle sjansene. Fremfor alt er det tre poeng. Og det var veldig skjønt å vinne en fotballkamp igjen, sier Sjögren og innrømmer at seieren var viktig etter det presset han har vært utsatt for.

– Veldig viktig. Det var vel mer enn bare tre poeng i denne matchen, sier svensken som fikk sin første seier på fem kamper.

PS! «Ada Hegerberg-vikar» Lisa-Marie Utland scoret Norges tredje mål.