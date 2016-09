Her er Bergs brev til Svendsen – og svaret

Her er mailen Per Berg skrev til Terje Svendsen 15. august. LSK-lederen mener at NFF er kvinnediskriminerende i sin toppfotballsating. To uker senere fikk han svar.

Hei.

Mitt navn er Per Berg. Jeg er leder i Klubben LSK Kvinner FK.

Som du sikkert vet er LSK Kvinner landets beste kvinnelige fotballklubb. Etter min mening er det et hav av avstand ned til nr.2. Klubben var i fjor blant de beste i Europa.

Kanskje den viktigste faktoren for de oppnådde resultater er at klubben har blitt tilført midler slik at spillerne 2 dager i uka har fått mulighet til å være i sammen hele dagen og trene 2 økter hver av dagene.

Dette har vært mulig fordi vårt firma har tilført store beløp hvert år. Dette i håp og tro på at om prestasjonene heves vil inntektene etter hvert komme. Dette har dessverre ikke slått til.Av et årlig budsjett på ca 12 mill har vi tilført ca 8 mill.

Jeg har gjennom 3 år hatt dialog med tidligere leder og generalsekretær i NFF om problemstillingen, uten at det har ført frem.

Jeg ser av NFFs målsetning at de ønsker at landslaget skal være blant de beste i Europa og de 8 beste i verden. Etter min mening er ikke dette mulig med nåværende satsing.

For vår del vil vi nedskalere våre tilskudd til klubben neste år i meget stort omfang, med de konsekvenser det vil få.

Norsk fotball er veldig mannsdominert og jeg har i mange tilfelle registrert at det er betydelige fordommer mot kvinnefotball. Tilsynelatende har ikke NFF gjort særlig mye for å få vekk disse fordommene.

Når det gjelder økonomisk støtte fra NFF til kvinnefotball, og spesielt toppfotball er det ikke skjedd mye.

Så vidt jeg vet får vinneren av herrecupen over 5 mill, mens vinner av kvinnecupen får 300.000.-

Serievinner på herresiden får over 20 mill mens kvinnene får 600.000.-. Jeg ser at likestillingsombudet vil se på om det er legalt at premiene for herrer i rulleskirenn var 5 ganger så høy som for kvinner. Forskjellene er langt større i fotball. Kanskje kunne det vært interessant å forelegge denne saken for likestillingsombudet.

For meg er det uforståelig at NFF fremforhandlet en stor TV-avtale uten å tilgodese kvinnene med noe.

NFF vil sikkert hevde at de tilfører kvinnefotballen store beløp. Etter min mening er beløpene små og strøs jevnt utover alle i toppserien. Dette er vel og bra, men er på langt nær nok til å etablere toppklubber som kan utvikle spillere som er gode nok til å kjempe jevnt med verdens beste landslag. Det burde bla vært helt annnen premiering for de beste i serie og cup.

Sett fra mitt ståsted er det en betydelig kvinnediskriminering fra NFFs side når det gjelder toppfotball. Gjennom en bevisst satsing fra NFFs side mener jeg det vil være mulig å bygge opp økonomi og popularitet i samme grad som for ski- og håndballjentene.

Avslutningsvis tillater jeg meg å stille spørsmål om NFF er interessert i å satse på toppfotball for kvinner og om det er interesse for å bruke tilstrekkelige midler som kan skape nødvendig grunnlag.

Med vennlig hilsen

Per Berg

LSK Kvinner FK

Her er svaret fra fotballpresident Terje Svendsen:



Hei

Takk for mail og ikke minst for ditt engasjement for LSK Kvinner spesielt og norsk kvinnefotball generelt.

For å gå til det siste først: NFF er interessert i å satse på toppfotball for kvinner – og vi gjør det allerede. NFF overfører rundt 25 millioner kroner i støtte til Toppserieklubbene for 2016 – der de beste lagene tilgodesees mest i form av bonuser og støtte til sportslig forberedelse i E-cup. Dette gjør vi selvfølgelig for at vi ønsker å satse på toppfotball for kvinner. Kvinnefotball har en helt sentral plass i handlingsplanen til NFF, denne ble vedtatt på forbundstinget i mars 2016 og gjelder for perioden 2016-2019.

Så vil det alltid være uenighet knyttet til hvor mye vi skal bruke på X kontra Y. Sånn er det i fotballpolitikken som i politikken for øvrig. Men jeg er uenig i noen av premissene du bruker som grunnlag for din kritikk (les diskriminering).

Faktum er at medieaktørene/markedet er villig til å betale 2,4 milliarder kroner TV-rettighetene for toppfotballen på herresiden, mens de samme aktørene ikke er villig til å betale for toppfotballen på jentesiden. Dette er åpenbart ikke en ønskelig situasjon verken for NFF, SKF eller klubbene, men har etter mitt syn lite eller ingenting med diskriminering å gjøre.

Faktum er at avtalen mellom NFF og NTF er ganske unik i Europeisk sammenheng. Gjennom den får sentralleddet tilført inntekter som muliggjør de økonomiske overføringene til toppfotballen for kvinner – og viktige kjønnsnøytrale tiltak innen trenerutdanning, spillerutvikling som kommer utviklingen av både toppfotballen for herrer og kvinner til gode. Uten fordelingsnøkkelen som ligger i denne avtalen, så måtte NFF nedskalert satsingen innenfor alle områder, inkludert toppfotball for kvinner. Det er realitetene.

Det er også riktig at vinneren av NM for menn har fått mer enn vinneren av NM for kvinner. Du skriver at vinneren av NM menn mottar 5 millioner kroner, dette er ikke korrekt. Fra cuppassen sentralt er det det senere år utbetalt 2,1 – 2,2 millioner kroner til cupfinalevinneren. Dette er vesentlig høyere enn på damesiden. Prinsippet som følges, er at klubber/lag som bidrar mest til inntektene også får en høyere andel av inntektene. Noe mange vil mene er rimelig. Så må man alltids være åpne for å diskutere modellen. I så henseende så har din klubb i likhet med alle andre klubber full mulighet til å komme med endringsforslag på forbundstinget.

Disse uenighetene til tross, så har vi et felles ønske om at toppfotballen for kvinner skal få et løft. Men mer penger kan ikke være det eneste svaret, og vi har også en totaløkonomi å ta hensyn til. Når det er sagt, så har forbundsstyret en målsetting om å frigjøre midler til aktivitet klubb og krets gjennom effektivisering av den sentrale driften og et enda større fokus på å få mer ut av hver eneste krone. I det ligger det et mulighetsrom både for toppfotball for kvinner og kjønnsnøytrale satsinger som spillerutvikling, trenerutdanning med mer.

Økonomi er selvsagt viktig, og man kan også se på fordelingen av allerede eksisterende overføringer. Noen har eksempelvis tatt til ordet for at Toppserien bør reduseres fra 12 til åtte lag – inkludert din klubb. Argumentasjonen er at det vil bli et sportslig bedre arena og flere gode og spennende publikumsoppgjør. Den enkelte Toppserieklubb ville også fått en større andel av overføringene. Hittil har det ikke vært politisk vilje til å ta disse grepene, ikke minst på grunn av at en majoritet av Toppserieklubbene ikke ønsker dette selv.

Jeg kan uansett ikke forskuttere den kommende budsjettbehandlingen, men understreker igjen at toppfotball kvinner både er og vil være et satsingsområde for NFF.

Avslutningsvis vil jeg igjen takke for ditt engasjement.

Vennlig hilsen

Terje Svendsen

President, Norges Fotballforbund



