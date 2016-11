Norske eksperter på kvinnefotball stusser over at Ada Stolsmo Hegerberg (21) ikke er med på FIFAs liste over 10 navn som kan bli årets spiller i 2016.

Ada Stolsmo Hegerberg ble i slutten av august kåret til årets spiller i Europa, sammen med Cristiano Ronaldo.

Nå har FIFA kommet med en liste over de ti kandidatene som kan vinne. Der er det seks europeere, men ikke Hegerberg.

– Dette er overraskende, sier NRKs kommentator Olav Traaen.

– Da hun ble kåret til Europas beste spiller, så regnet jeg med at hun også skulle være på listen over kandidater til årets spiller i verden.

– Ada har jo scoret hyppig både for klubblag og landslag og har blitt en internasjonalt veldig anerkjent spiller. Men kanskje skyldes det at Norge ikke var med i OL og at hun ikke fikk vist seg fram i Rio, undrer Traaen.

– Seks av kandidatene er europeere?

– Ja, Europa holder tradisjonelt veldig høyt nivå og har lenge vært den dominerende verdensdelen i kvinnefotball. Når Hegerberg blir kåret til årets beste i Europa, så hadde jeg i hvert fall trodd at hun ville være med å kjempe også om årets spiller i verden. Derfor stusset jeg litt.

Trond Johannessen i VG er enig:

– Det er ikke sjokkerende at hun er vraket siden Norge ikke kom til OL, men Ada Hegerberg burde vært på denne listen. Hun scoret over dobbelt så mange mål (13) som nummer to på listen i Champions League i forrige sesong, og i året 2016 scoret hun to i kvarten, to i semi’en og Lyons mål i finalen.

– Men komiteen har åpenbart verdsatt en fysisk sterk spiss og typisk målscorer lavere enn spillere med andre styrker, som Hegerbergs japanske midtbane-lagvenninne Saki Kumagai. Det er litt rart at både hun og Abilly er nominert fra Lyon, mens kaptein Wendie Renard og Ada Hergerberg er ute, mener VGs fotballkommentator.

Johannessen påpeker at OL-mester Tyskland har tre kvinner på listen og mener at det er «naturlig».

– Christine Sinclair dro Canada til OL-bronse, Carli Lloyd er jo en strålende spiller og flyter sikkert fortsatt på sitt fantastiske 2015-år, mens Marta og Lotta Schelin flyter på sitt gode navn gjennom mange år. Marta greide ikke å dra Brasil til medalje. Schelin er god, men hun fikk ikke engang starte i Champions League-finalen. Men siden Sverige vant to straffekonkurranser og gikk til OL-finalen måtte selvsagt en svenske med, og da er det sikkert enkelt å plukke Schelin, som har vært det fremste ansiktet utad de siste årene.

Olav Traaen tror Hegerberg vil ha ny sjanse hvis hun gjør et godt EM for Norge i Nederland til sommeren.

De ti som kan bli årets spiller, er:

Camila Abily (Frankrike/Lyon).

Sara Däbritz (Tyskland/Bayern München).

Amandine Henry (Frankrike/Portland Thorns).

Melanie Behringer (Bayern München).

Saki Kumagai (Japan/Lyon).

Carli Lloyd (USA, Houston Dash).

Dzsenifer Marozsan (Tyskland/Frankfurt/Lyon).

Marta (Brasil/Rosengård).

Lotta Schelin (Sverige/Lyon/Rosengård).

Christine Sinclair (Canada/Portland Thorns).