Hegerberg vil ikke si om hun vil ha Finjord med til EM

ULSTEINVIK (VG) Ada Stolsmo Hegerberg (21) skal til EM i sommer. Men Europas beste kvinnelige fotballspiller vil ikke svare på om hun vil ha med seg landslagssjef Roger Finjord til Nederland.

De står side om side i pressesonen på Høddvoll Stadion etter at Norge har fullført EM-kvalifiseringen med 5-0 over Israel. Og de har det til felles at de ikke er fornøyde med alt som har skjedd med det norske kvinnelandslaget på veien mot Nederland og EM. «Resepten» virker de å være uenige om.

– Vi har visst vårt høyeste nivå som er veldig godt, som OL-kvaliken mot Nederland, og så har vi vist at vi har et bunnivå som vi ikke kan ha. Og vi har ikke funnet noe stabilt bra nivå heller. Det var en skuffelse med OL-kvaliken, men samtidig var det en realitetssjekk. Hvor står vi per dags dato, hva er konsekvensen av at vi ikke kom videre og det må vi ta tak i, sier Hegerberg på spørsmål om Norges tilstand akkurat nå.

– Hvem har skylden for at det blir for mye «opp og ned» med dette laget når det kommer til prestasjonene?

– Det er ikke opp til meg å si hvem som har skyld i det. Det er opp til oss å finne ut av det. Ok, vi var kanskje ikke i god nok fysisk form, pasningsspillet satt ikke, vi har for varierende i forhold til hvordan vi ønsker å fremstå, så det er en felles oppgave. Det er opp til hver enkelt og sammen finne ut hva som må til.

– Men det er Finjord som har ansvaret?

– Det er det.

– Det er hans ansvar og da er det han som må gjøre noe med det?

– Det kan ikke jeg uttale meg om. Vi har våre interne diskusjoner og hvis det er noe som skal tas opp så må jeg ta det med styret og Roger selv. Du stiller et veldig direkte spørsmål som jeg ikke kan uttale meg helt om, sier tremålsscoreren på Høddvoll.

– La meg spørre annerledes. Finjord har kontrakt ut året, vil du ha han med til EM?

– Det holder jeg for meg selv. Hvis jeg har noe å si tar jeg det direkte med styret i NFF eller Roger selv.

«Roger selv» har en avtale med Norges Fotballforbund som går ut året. Det har han selv ønsket etter fire år på landslaget - først som assistent for Even Pellerud og nå som hovedtrener.

Han opplever ikke noe misnøye med den jobben som er gjort.

– Jeg opplever at jentene har så lyst til å få det til. Vi har lyst og er alle enige om at vi må få en tydelighet i spillestilen vår, utvikle den mot etablert og i kontringsfasen og vi må gi vår beste spillere posisjon og mulighet til å lykkes med sine ferdigheter.

– Hvordan er stemningen innad?

– Det er kjempefin stemning. Absolutt. Vi ønsker å utvikle oss og dette er et lag som er rå på å jakte utvikling. Det elsker vi.

– Men du må vel ta din del av ansvaret for at ikke alt har sett like bra ut i EM-kvalifiseringen?

– Ja, soleklart. Jeg har hovedansvaret for resultatene og det er jeg som skal ta størst kritikk når vi ikke lykkes. Jeg kommer ikke til å gjemme meg. OL-kvaliken var en stor skuffelse og den hang med oss litt, men vi har ristet den av oss. På det beste har vi vært god i høst og det ønsker vi å gjenta så ofte som mulig.

– Må gjøre en vurdering



– Er du rett mann til å lede Norge i EM?

– Det skal vi snakke med fotballforbundet om. Og det handler også om at jeg må gjøre en vurdering på bakgrunn av at jeg ønsket en avtale i fjor på ett år, ut kvaliken. Det er naturlig å gjøre en ordentlig vurdering nå etter en kvalifisering, sier Finjord.

Landslagskaptein Maren Mjelde er heller ikke klar på om hun vil ha med Finjord til EM.

– Det er noe vi må snakke om. Det er et team som står sammen. Det er ikke bare trenerne det står på, det er spillere som har underprestert i år. Så vi må sammen finne ut av hva som har fungert og hva som ikke har fungert. Det er viktig for oss å jobbe sammen. Han er treneren vår nå og vi må ha tillit til ham.

– Og det har dere?

– Ja. Slik det er nå så er det slik. Men vi må gjøre en evaluering for ting har ikke vært godt nok og da må alle ta det på seg selv. Da må vi se på hvordan vi skal gjøre ting neste år. Vi må få dette litt på avstand først, sier Mjelde til VG.

– Men vi må ta et stort ansvar selv og det må treneren også. Vi må sammen finne ut hva vi skal gjøre inn mot neste år.

– Ser nitriste ut



NRK-ekspert Tom Nordlie mener alt ikke er som det skal være med kvinnelandslaget.

– Jeg blir jo litt overrasket når Norge leder 5-0 og alle ser nitriste ut. Jeg vet ikke om det er på grunn av utgående kontrakt, eller hva det er. Men det virker som om det er noe som ikke er på stell når de sitter sånn. All min erfaring tilsier at det er et eller annet som gnager.

– Forbundet bør avklare om han skal fortsette eller ikke. Nå er det to treningskamper, og hvis han ikke skal fortsette er det ikke noe poeng at han leder Norge i de kampene, fastslår Nordlie.