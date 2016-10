Hegerberg vil ha Tom Nordlie som ny landslagssjef

HAUGESUND (VG) Ada Hegerberg (21) ønsker seg Tom Nordlie (54) som ny sjef for kvinnelandslaget i fotball.

«Europas beste fotballspiller» er tilbake i Norge i anledning onsdagens Champions League-møte med Avaldsnes. Det blir nok lett match for Hegerberg og Lyon.

Langt mer åpent er det hvem som erstatter Roger Finjord som landslagstrener.

– Kunne godt ha tenkt meg å ha Tom



På spørsmål fra VG om Ada Hegerberg ønsker at det blir Tom Nordlie, som hun selv bruker som mental rådgiver, svarer Norges største stjerne:

– Det kan ikke jeg uttale meg noe særlig om...

– Hvorfor kan du ikke det?

– Jeg jobber tett med Tom Nordlie, uten at det er noe problem... Men – jeg kunne godt ha tenkt meg å ha Tom som landslagstrener. Det er ikke noe å legge skjul på. Jeg mener han har fotballfaglige kunnskaper som vi kunne hatt stor nytte av. Og som det er veldig få folk som har. Det kan jeg helt ærlig si, svarer Ada Hegerberg.

Nordlie: – Hyggelig at folk vil ha meg



Selv reagerer Skeid-trener Nordlie, som siden 1990-tallet har trent ulike klubber i toppfotballen, slik på Hegerbergs uttalelser:

– Det er overraskende for meg at hun sier det. For vi har ikke diskutert det. Men det er hyggelig at folk vil ha meg.

– Har du lyst på jobben som norsk landslagssjef?

– Det har jeg ikke peiling på. Jeg har vært med så lenge at jeg ikke forholder meg til hypoteser. Kun konkrete henvendelser. Og jeg har ikke hørt noe fra NFF.

– Forventer du at du er en kandidat?

– Jeg forventer ingenting. Det må bli opp til Norges Fotballforbund og de som skal stå for ansettelsen. Jeg har ikke noe behov for å si om jeg er kvalifisert eller ikke. Jeg vil ikke fremme mitt kandidatur. Jeg forholder meg til at jeg har kontrakt med Skeid ut denne sesongen, og at vi diskuterer en mulig forlengelse, sier Nordlie.

Fungerer som mental rådgiver



I fjor sluttet han brått som trener for Maren Mjelde og de andre Avaldsnes-jentene, uten at Nordlie føler det vil være problematisk for en eventuell jobb som landslagssjef.

– Jeg har ikke noe problem med å trene et hvilket som helst lag i hele verden, men det er ikke noe vits i å diskutere hypoteser før det eventuelt blir konkret.

– Hvor tett relasjon har du til Hegerberg?

– Det går litt opp og ned. Det kan gå ukesvis mellom hver gang vi snakker sammen. Og i andre perioder snakkes vi ofte. Da kan det handle om både egentrening, mental trening og medierådgivning. Jeg blander meg ikke inn i hverdagen hennes på klubb- eller landslag, understreker Nordlie.

Har ikke snakket med NFF



Ada Hegerberg forteller til VG at hun foreløpig ikke har snakket noe med NFF om trenerjakten.

– Nei, så langt har vi ikke hørt noe. Men selvfølgelig er det viktig for oss å ha en bra relasjon til treneren. Hvis NFF kommer til oss, så kommer vi til å si vår ærlige mening. Så er det opp til NFF å ta avgjørelsen, sier Lyon-spissen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MØTER AVALDSNES: Ada Hegerberg var omsvermet av norske journalister da Lyon trente på Haugesund stadion foran onsdagens Champions League-møte med Avaldsnes. Foto: MORTEN STOKSTAD , VG

– Men det handler om at det blir en som har den rette kompetansen. Dette er et lag som kan nå langt. Vi må skape noe som vi har troen på over tid. Det trenger ikke nødvendigvis gi resultater i EM neste år. Men det må handle om det moderne fotball står for i dag: Pasningsspill, du må være i god fysisk form, du må være taktisk god og teknisk ha gode relasjoner, tillegger hun.

Landslagskaptein Maren Mjelde, som spilte under trenerveteranen i Avaldsnes i fjor, svarer slik på VGs spørsmål om hun tror Nordlie er en kandidat til å erstatte Roger Finjord:

– Ja, han har god peiling på fotball, så jeg regner med at han sikkert er en kandidat, ja.

– Ønsker du at han blir det?

– Han er en veldig flink fotballtrener. Det skal han ha, sier Maren Mjelde.

