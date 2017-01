Hegerberg: – Vil gjøre alt for å dra dette laget langt

LA MANGA (VG) Ada Stolsmo Hegerberg (21) ble kåret til Europas beste spiller. Utmerkelsen skal hun bruke for alt den er verdt.

– Etter å ha blitt kåret til Europas beste spiller, så får du en stemme. Den vil jeg bruke godt og til noe konstruktivt. Hvordan kan vi «få opp» sporten. Det handler ikke om kvinnefotball, det handler om fotball. Hvordan skal man få spillere i Norge opp og frem? Da prøver jeg å være et eksempel, være meg selv, og gi jernet.

Ada Stolsmo Hegerberg kjemper for anseelsen til kvinnefotballen og at kvinnelige fotballspillere skal få den respekten de fortjener.

– Respekten for kvinnelige og mannlige fotballspillere skal være den samme. Det er den samme harde jobben som ligger bak. Så kan vi alltids diskutere alt bak som hvorfor interessen er forskjellig og hvorfor økonomien er ulik, men det er en helt annen diskusjon. Respekten bør ligge i bunn.

Klar tale fra 21-åringen som de siste dagene har forberedt seg her på La Manga til årets første landskamp. I kveld venter Sverige i San Pedro del Pinatar - om værgudene tillater det. Deler av Murcia-regionen har fått snø, og nå i formiddag er det kraftig vind og mye regn som er problemet.

Hegerberg har hatt et fantastisk år med gull i serie, cup og Champions League med Lyon. Hun ble kåret til Europas beste spiller, vant Gullballen og fikk prisen «Årets kvinnelige utøver» på Idrettsgallaen. Norske sportsjournalister hedret 21-åringen med prisen «Årets idrettsnavn». Og på Idrettsgallaen vant hun to priser - som hun mottok i gullkjole:

Men hva setter hun mest pris på?

– Alle de titlene vi tok med Lyon henger høyt og det var spesielt med Champions League-troféet. Det er noe jeg har jobbet mot siden jeg begynte å spille fotball. Å kunne stå der som et lag etter en kollektiv jobb over lang tid, det er vanskelig å toppe. Men å ta i mot utmerkelsen for Europas beste spiller var noe helt spesielt i karrieren og i livet. Det er de to jeg vil trekke frem.

– Kan du bruke utmerkelsene til noe?

– Jeg bruker de som ren «boost». Jeg tar det med meg når jeg skal jobbe på videre, sier Hegerberg.

Skal ta små steg



2016 ble et smått magisk år for 21-åringen. Hun tror også 2017 blir et godt år.

– Jeg tenker alltid at dette året skal bli mitt. Jeg har en klar plan i hodet og vet hvor jeg skal.

– Fortell om planene?



– Jeg skal fortsette å ta små steg. Tidligere har jeg vært veldig utålmodig på alltid å bli bedre, men nå føler jeg at jeg kan fortsette å jobbe med detaljer og være litt mer tålmodig enn før. Jeg trenger ikke å skynde meg, men heller bli litt bedre for hver dag med kvalitet i treningen. På kort sikt blir møtet med Wolfsburg i Champions League viktig (kvartfinale), langsiktig jobber jeg jevnt og trutt på egen hånd for alltid å bli bedre, sier Hegerberg og fastslår at «det er mye å spille for dette året».

– Jeg er veldig spent på landslaget. Jeg vil ta det videre med Norge. Nå føler jeg at jeg har lyktes på høyeste nivå i Europa og da vil jeg gjerne gjøre alt for å dra dette laget langt. Det skal være mulig. Men det kreves mye jobb.