Hegerberg tok første stikk i den norske stjerneduellen

(Wolfsburg - Lyon 0-2) Ada Hegerberg (21) vant den norske duellen mot Caroline Graham Hansen (22) da Lyon skaffet seg et glimrende utgangspunkt for å nå semifinalen i Champions League.

Hegerberg startet på benken i kveldens oppgjør, men kom inn i pausen. Da ble det fart på sakene for gjestene, som til slutt kunne sikre en komfortabel seier på bortebane.

Hegerberg tegnet seg ikke på scoringslisten, men gjorde et glimrende forarbeid da hun leverte målgivende på Lyons andre scoring. Graham Hansen startet kampen for Wolfsburg, og skapte tidvis trøbbel for gjestenes forsvar i 78 minutter før hun ble tatt av gresset.

Lyon har nå et svært godt utgangspunkt til å ta seg videre i Champions League, med seier i første kamp og to bortemål i banken.

Innhopp i pausen



Wolfsburg og Lyon møttes i Champions League i fjor også, men den gangen var det snakk om en høydramatisk finalekamp, som til slutt måtte avgjøres fra straffemerket. Den klubben som til slutt kunne løfte trofeet, var Ada Hegerbergs Lyon.

Wolfsburg var naturlig nok revansjelystne da de gikk ut på eget gress i kveld, og åpningen av kampen bar preg av stillingskrig. Begge lag kom til brukbare sjanser, men da dommeren blåste for pause var oppgjøret fremdeles målløst.

I pausen kom altså også Hegerberg inn for Lyon. Hun markerte seg raskt, og i det 62. minutt ble det endelig nettsus. Lyon fikk frispark utenfor sekstenmeteren, og Camille Abily stilte seg opp for å ta det.

Fra skrått hold siktet hun seg inn mot motsatt kryss, og sendte ballen av gårde i en vakker bue. Wolfsburg-keeper Schult strakk seg forgjeves til værs, og skuddet snek seg i nettet til 1-0-ledelse for Lyon.

Doblet ledelsen



Ti minutter senere smalt det igjen. Hegerberg fikk ballen ute til venstre, fintet vekk en spiller og fikk lagt ballen inn til Dszenifer Marozsan. Med en dragning fikk hun lagt til rette, og sendte av gårde et lavt og hardt skudd fra 17-18 meter.

Ballen gikk til side for keeper og i mål til 2-0. Wolfsburg-spillerne visste de hadde en formidabel oppgave foran seg for å hente inn igjen Lyon-forspranget, men de gjorde et hederlig forsøk.

Tessa Wullaert kom såpass nær en redusering at hun hørte smellet fra treverket da hun satte ballen i stolpen helt mot slutten av kampen. Men Wolfsburg fikk aldri uttelling, og har en beintøff jobb å gjøre når de skal spille returoppgjør i Lyon neste uke.

I de øvrige Champions League-kampene i kveld vant Bayern München 1–0 hjemme over PSG uten at Nora Holstad Berge var med i troppen. Danske Fortuna Hjørring tapte 0–1 hjemme for Manchester City.