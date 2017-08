Ada Stolsmo Hegerberg (22) har bestemt seg for å droppe landslaget.

– Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg, kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, sier hun i en uttalelse som er gjengitt på Instagram og i en pressemelding.

– Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid, fortsetter hun.

– Dette kom som lyn fra klar himmel, sier landslagstrener Martin Sjögren.

Lyon-spilleren ble i fjor kåret til Europas beste fotballspiller av UEFA. BBC kåret henne i vår til verdens beste fotballspiller.

Det neste store mesterskapet er nettopp i Frankrike, der VM arrangeres i 2019. I kvaliken møter Norge blant annet den ferske europamesteren Nederland.

– Det er beklagelig at vi mister en stor profil og god spiller. Vi hadde trodd og forventet at Ada ville bidra til å slå tilbake mot kritikken mot landslaget, og gått i bresjen for å snu motgang til medgang sammen med lagvenninnene sine i VM-kvaliken. Vi er skuffet over at hun ikke lenger er motivert for å spille for Norge, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb i en pressemelding fra NFF.

Hegerberg vant Champions League med Lyon både i 2016 og 2017.

På landslaget har det imidlertid vært trøbbel. Høsten 2016 ville ikke Hegerberg svare på om hun ville ha med seg daværende landslagssjef Roger Finjord til EM 2017. Det endte med at svensken Martin Sjögren overtok.

Og etter Norges sorti i EM i sommer, la ikke moren til Ada Stolsmo Hegerberg skjul på at hun var skuffet:

«Tidenes ansvarsfraskrivelse Sjögren og NFF… Får være måte på!» meldte Gerd Stolsmo – mamma til landslagsspillerne Andrine og Ada Hegerberg – på Twitter.

På Instagram skriver Hegerberg:

– Beslutningen om å ta en pause fra landslaget har vært vanskelig, men den er veloverveid. Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid. Jeg vil framover bruke all energi i Lyon. Det er der jeg nå kan videreutvikle meg som spiller.

Hegerberg gir ikke Martin Sjögren ansvaret for at hun har sagt nei til videre til videre landslagsspill.

– Jeg har orientert min nærmeste leder Martin Sjögren og ledelsen i NFF om beslutningen og begrunnelsen for denne. Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar. Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg, kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen. I tillegg er det mye å gå på når det gjelder kommunikasjon og dialog, fortsetter hun.

Det er et par dager siden Hegerberg orienterte NFF om sin avgjørelse. I en pressemelding sier landslagstrener Martin Sjögren at han er overrasket over den begrunnelsen stjernespilleren har:

– Dette kom som lyn fra klar himmel, og jeg beklager at hun ønsker en pause fra landslaget. Ada er en viktig spiller for oss, og vi hadde naturligvis forventet at en spiller av hennes kaliber hadde gått foran og vist vei for å revansjere den svake EM-innsatsen.

– Begrunnelsen hun bruker for å gi seg kom overraskende på meg, siden nettopp planlegging og gjennomføring er et punkt spillerne har gitt meg gode tilbakemeldinger på. Når det er sagt, så er det viktig for meg som landslagssjef å være ydmyk og i konstant jakt på forbedringspunkter, sier Sjögren.