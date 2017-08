Hegerberg med nye angrep på NFF i stort intervju: – Det gikk helt skeis

LYON (VG) I et langt, ekslusivt intervju med VG går Ada Stolsmo Hegerberg (22) til angrep mot svake EM-forberedelser, toppfotballsjef Nils Johan Semb og «NFF-sladder».

– Det handler om helheten rundt det: Ledelse, planlegging, forberedelser og gjennomføring. Det har også vært et stort sprik i evalueringen og hvordan man skal ta det videre etter nedturen i EM. Det har heller ikke vært god nok kommunikasjon, oppsummerer Lyon-stjernen som foreløpig stopper opp på 66 landskamper og 38 mål for Norge.

På et hotell midt i Lyon, der det er 30 grader og stekende sol selv om høsten nærmer seg, setter hun seg ned med VG og snakker detaljert om hvorfor hun fikk nok av NFFs ledelse av landslaget.

PREGET: Ada Hegerberg møtte VG på Hotel Charlemagne, i sentrum av Lyon, dagen etter å ha valgt å si nei til landslaget. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

– Prøver man å ha en stemme, så blir man dempet

– Når bestemte du deg?

– Det er ikke bare en konsekvens av det som skjedde i EM, men en gjentakende følelse jeg har hatt i mange år på landslaget. Og så er det ikke noe å legge skjul på at det toppet seg i EM. Det gikk helt skeis for hele gjengen.

– Dette er en veldig veloverveid beslutning. Jeg har rett og slett tenkt på meg selv denne gangen, og hvordan jeg skal videreutvikle meg som fotballspiller. Den følelsen jeg har hatt etter hver samling, er at jeg nesten har blitt en dårligere spiller. Og da måtte jeg ta dette valget for å fortsette å videreutvikle meg i Lyon, sier 22-åringen, som ikke trekker på smilebåndet en eneste gang under det 45 minutter lange intervjuet med VG.

– Hvilke konkrete forsøk har du gjort på å komme med tilbakemeldinger til ledelsen?

– Problemet ligger mest i at det ikke er takhøyde. Det snakkes om takhøyde hele tiden, men det går faktisk ikke an å stå opp og ha en mening om noe eller et ønske om å forbedre ting. Prøver man å ha en stemme, så blir man dempet mest mulig. Det føler jeg har vært et problem som gjør at jeg ikke kan yte og bidra på den måten jeg ønsker. Jeg føler ikke at det skapes en kultur der folk kan ytre sine meninger.

Kritiserer Semb: – Hva slags lederskap viser han?

I etterkant av Hegerberg-nyheten har det kommet mange reaksjoner i forskjellige medier. Ifølge NRK har flere spillere reagert på 22-åringens oppførsel. Kanalen hevder at hennes holdninger har vært et tema i NFF over lang tid.

– Den sladderen om enkeltspillere som har kommet frem i kjølvannet av min beslutning, burde være en tankevekker for de som spiller på landslaget. Hva venter de andre som eventuelt skal ta et sånt valg, og stå opp for seg selv eller ønsker å ha noe å si? Hva gjør det med tillitsforholdet mellom ledere og spillergruppen når sånt kommer ut? Takhøyden for saklig kritikk kan ikke være særlig høy i fotballforbundet, sier Hegerberg.

POPULÆR: Her signerer Ada Hegerberg ballen til en ung jente, kledd i fullt Lyon-tøy, ved utgangen til treningsanlegget til klubben. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

– Hvordan reagerte du på måten NFF reagerte på denne nyheten offentlig?

– De kom til Lyon i forrige uke. Vi kom egentlig til enighet om å komme med en felles pressemelding. Jeg hadde aldri noen intensjon om å skape noe styr. Når jeg får høre de kommentarene som kommer fra både Martin Sjögren og Nils Johan Semb i ettertid, om at de er veldig skuffet over min beslutning, så tenker jeg at det er en hersketeknikk fra deres side. De prøver å fremstille meg som den som svikter laget og ikke blir med på veien tilbake. Samtidig klarer de ikke å se på seg selv heller, og hva som kan gjøres bedre. De ser ikke noe behov for at de trenger forandringer.

– Når de sier i mediene at de er veldig skuffet, så synes jeg det er merkelig at de ikke klarer å kommunisere det ærlig til meg. Det viser lederskap og kommunikasjon som ikke fungerer, sier Hegerberg, som det siste året er blitt kåret til Europas beste spiller av UEFA og verdens beste av BBC.

Slik uttalte Semb og Sjögren seg etter Hegerberg-nyheten:

Ifølge NRK har Nils Johan Semb blitt engasjert for å hjelpe Hegerberg med angivelige holdningsproblemer. Toppfotballsjefen svarer «vagt og unnvikende» på spørsmål om dette, ifølge kanalen. Det får Hegerberg til å reagere.

– Nils Johan vet veldig godt at vi ikke har hatt noen samtaler om det. Vi har ikke hatt en eneste samtale som har å gjøre med mine holdninger. Han kunne bare avvist det med en gang. Hva slags lederskap viser han når han ikke bare avviser? Det stemmer jo ikke. Hvis jeg har hatt et holdningsproblem, så forventer jeg at de burde kommet til meg og snakket med meg om det internt. Jeg synes det er veldig merkelig at sånt skal komme frem i mediene uten at jeg får vite det selv, sier Hegerberg.

Mener dårlige forberedelser ødela EM

– Burde ikke du, som Norges største stjerne, ta ansvar for å lede Norge opp igjen når det går som dårligst, i stedet for å forlate landslaget?

– Det kan bli sett på som et egoistisk valg, og det er faktisk sånn at jeg har valgt å tenke på meg selv i denne saken. Jeg ønsker å fokusere all energien min på Lyon og videreutvikle meg som spiller. Det handler ikke om at jeg stikker fra når det går dårlig, eller at jeg er feig, sier Hegerberg og fortsetter:

– Jeg har stått i stormen når det har gått dårlig. Men det handler om at det var eneste utvei for meg akkurat nå. Først og fremst fordi jeg har følt meg som en dårligere fotballspiller når jeg har dratt hjem fra samlinger. Det var den eneste beslutningen jeg kunne ta for å kunne fortsette videre.

– Hvordan har det vært for deg å ta denne beslutningen?

– Det er ingenting å legge skjul på; det har vært knalltøft. Jeg har vært inne i en liten sorgdepresjon på veien til denne avgjørelsen. Jeg har vært veldig stolt over å kunne spille på landslaget. Det har vært veldig viktig for meg. Jeg prøver bare å komme videre, og jobbe hardt for å nå nye mål.

Sommerens EM i Nederland ble en fiasko for Hegerberg og de andre fotballjentene. Det endte med tre tap og 0-4 i målforskjell.

– Hva var det som gikk galt i EM, og hvordan vurderer du Martin Sjögrens ledelse?

– Vi stilte halvveis forberedt. Vi hadde ingen målsetning før vi gikk i gang. Da er det veldig vanskelig å evaluere nå også. Det var veldig lite kommunikasjon underveis. Jeg tror jeg kan huske én eller to spillersamtaler i starten, og så var det slutt på kommunikasjonen, sier Hegerberg.

– EM ble avsluttet, etter et tredje tap, med en kort samling på banen hvor vi drar fra hele samlingen i tre puljer. Vi hører ingenting fra NFF, hverken den første eller den andre uken etter EM. Det er fortsatt ikke kommet noen konklusjon etter EM. Vi fikk et evalueringsskjema etter tre uker.

Stusser over kritikk fra Sjögren

På spørsmål om hun fortsatt hadde tro på prosjektet til trener Martin Sjögren etter den siste EM-kampen mot Danmark, svarte Hegerberg «ingen kommentar». Sjögren uttalte tirsdag til TV 2 at han mener svaret var «usselt». Hegerberg reagerer på at hun måtte møte pressen først i stedet for landslagstreneren.

– Det stusser jeg veldig over. Den kommentaren får stå for hans regning, men jeg lurer på hvor han var da. Hvorfor sto han ikke opp for laget når det var på sitt verste? Da sto jeg der selv foran pressen mens han gikk rundt på gresset. Hva viser det for lederegenskaper, sier spissen fra Sunndalsøra.

– Etter den første EM-kampen mot Nederland, uttalte du at det var den dårligste kampen du har opplevd med landslaget. Du hadde spilt over 60 kamper. Var det et uheldig tidspunkt å komme med en sånn uttalelse på?

– Det passet ikke inn i det hele tatt. Jeg ble stilt et veldig førende spørsmål, og så sa jeg at det var en av de dårligste kampene, og da blir det selvfølgelig tatt på kornet. Jeg har spilt dårligere kamper med landslaget før. Det var ikke den dårligste. Men man er nødt til å evaluere når det ikke går bra for å finne ut hva man skal gjøre for å unngå å gå på samme smell. Det er sånn jeg har prøvd å bidra med min stemme.

ETTERSPURT: Ada Hegerberg fikk mye medieoppmerksomhet under EM. Hun har fått kritikk for noen av uttalelsene sine under mesterskapet. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Det snakkes om at det var uro i spillergruppen under mesterskapet. Hva er din oppfatning av det?

– Jeg opplevde at det ikke var nok kommunikasjon til å klare å holde oss sammen som gruppe. Det er det man trenger når det står på som verst. Samtidig kommer det nå mange kommentarer fra mange steder. Det kan jeg ikke kommentere.

– Har norsk fotball et problem med å håndtere spillere med personligheter som skiller seg ut?

– Det at jeg har vært meg selv, er det som har gjort meg god. Jeg har prøvd å dra det inn i landslaget, men det har ikke fungert. Det må være rom for å ønske å vinne og påpeke at det ikke alltid er gull og grønne skoger.

Om søsteren Andrine: – Spesiell situasjon

– Hva sier du til de som mener du har dårlige holdninger?

– Det viser at jeg er veldig misforstått. Hvis folk har hatt et problem med mine holdninger, så forventer jeg at det blir tatt opp i gruppen, og at jeg skal få høre det. Men det har aldri vært et tema.

– Hvorfor har du ikke klart å levere de samme prestasjonene for landslaget som du gjør i Lyon? Burde Norge spille annerledes?

– Det må du spørre treneren om. Det virker som folk tror at jeg er treneren til laget eller at det er jeg som bestemmer. Det er treneren som styrer system og taktikk, og min oppgave er bare å være mest forberedt til hver trening og hver kamp. Men vi har ikke klart å få frem kvalitetene til de beste spillerne i laget. Det kan handle om system eller filosofi. Men det er en treners oppgave, ikke min.

– Søsteren din Andrine ble vraket i noen av EM-kampene. Hva synes du om måten hun ble behandlet på?

– Det er en spesiell situasjon ettersom det er søsteren min og en landslagskollega. Der kan jeg ærlig si at kommunikasjonen, ikke bare for Andrine, men både for folk som skulle starte eller bli benket, ikke har vært god nok. Folk var ikke forberedt på at de ikke skulle spille, eller at de skulle spille. Å ha en dialog og å holde folk varme gjennom mesterskapet, burde være en forutsetning.

– Hva synes du om at hun er vraket i den nye landslagstroppen selv om hun ikke har trukket seg sånn som deg?

– Det er du nødt til å ta med landslagstreneren. Jeg regner med at det er såpass profesjonelt at det ikke har noe med min avgjørelse å gjøre.

– Mistenker du at det kan ha det?

– Det kommer jeg ikke til å kommentere.

BEGGE ER UTE: Både Andrine (t.v.) og Ada Hegerberg er ute av den norske landslagstroppen. Men bare Ada har bedt om det. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Kan ha spilt sin siste landskamp

– Det er VM i Frankrike, ditt andre hjemland, om to år. Det ligner på noe som kunne vært høydepunktet i karrieren din. Hvorfor vil du ikke jakte den drømmen?

– Det er en av konsekvensene av at jeg trekker meg fra landslaget. Det er noe som har gjort valget mitt veldig vanskelig. Men jeg er villig til å ta konsekvensene. Det er sånn det er. Samtidig er det utrolig trist ikke å kunne spille for sitt eget landslag. Det har vært veldig tøft for meg. Men nå ser jeg bare fremover.

– Er det noe du kunne gjort annerledes på landslaget for å unngå at det endte slik?

– Jeg føler at jeg har prøvd å se det fra begge sin side. Jeg la frem mine tilbakemeldinger på en ganske ærlig måte, uten noe fiendtlighet, men vi kom frem til denne triste avgjørelsen. Så får de ta disse punktene til etterretning og vurdere om de har noe utviklingspotensial.

– For veldig mange unge jenter er landslaget den aller største drømmen. Kan det sende feil signaler når den største stjernen velger å si nei til Norge?

– Det er en del av konsekvensene. Samtidig håper jeg at dette kan gi forandring for unge jenter som kommer opp. Det skal være en ambisjon og en drøm å spille for det norske landslaget, men akkurat sånn som det fungerer nå, har jeg valgt å ta denne beslutningen. For jeg passer ikke inn. Jeg prøver å fortsette å være et godt forbilde selv om jeg er i Lyon. Det tar jeg veldig seriøst. Jeg er nødt til å fortsette å jobbe hardt sånn at de lar seg inspirere, sier Hegerberg.

– Hva skal til for at du kommer tilbake på landslaget?

– Jeg har lagt frem noen punkter som ledelsen kan ta til etterretning, så får vi se om det blir noen forandring. Akkurat for øyeblikket så ser jeg ikke hvordan det skal bli forandring, og om den tiden kommer.

– Kan du ha spilt din siste landskamp?

– Det ligger i det svaret jeg ga akkurat nå. Det er en pause, men jeg kan også fort ha spilt min siste landskamp. Vi får se hva tiden bringer, sier Hegerberg.

– Håper du at din avgjørelse kan føre til endringer?

– Det snakkes veldig mye om at «vi er så skuffet over Ada», og at de sier at jeg svikter landslaget når det går dårlig. De må kunne se på seg selv: «Hva kan vi gjøre bedre? Hva er det som gjør at Ada slutter?» Det ville vært en naturlig reaksjon, men sånn ser det ikke ut til å være.

INGEN KOMMENTARER: Landslagssjef Martin Sjögren ville ikke svare på VGs spørsmål om Ada Hegerberg på Nadderud Stadion onsdag kveld. Foto: Frode Hansen , VG

Sjögren og Semb ville ikke svare

– Det får bli senere, sa landslagssjef Martin Sjögren da VG ønsket å stille ham konkrete spørsmål om nye detaljer rundt Ada Hegerbergs kritikk av hans lederskap på Nadderud stadion onsdag kveld.

VG fikk tidligere på kvelden også opplyst at Nils Johan Semb ikke ville la seg intervjue av VG.