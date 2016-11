Hegerberg med hattrick i storseier

(Lyon - FC Zürich 8-0) Ada Hegerberg (21) herjet for det franske storlaget Lyon da hun med scoret tre mål og hadde en målgivende.

Kampen var i realiteten over allerede til pause. Da ledet Lyon allerede med seks mål. Og på overtid av andre omgang økte det franske storlaget to ganger til og bør ha få problemer med å komme seg videre til kvartfinalene.

Ada Hegerberg ble kampens store spiller med sine tre scoringer, deriblant to med hodet. Med hattricken har Hegerberg nå scoret 100 mål for Lyon, siden hun kom dit sommeren for to år siden.

LES OGSÅ: Mykjåland om PSG: – For dumt å si nei

13 magiske minutter

Kampen startet rolig og ingen av lagene hadde de aller største sjansene de første 21 minuttene, men så åpnet slusene seg helt for Lyon. Hegerberg serverte Eugénie Le Sommer som scoret 1-0, før Griedge M'Bock Bathy scoret 2-0 i løpet av fire minutter. Så fire minutter etter det igjen hadde Hegerberg scoret to og doblet den franske ledelsen med scoringer i det 29. og det 30. minutt.

Etter nydelig fransk spill ble 21-åringen frispilt i bakrom og hamret sin første scoring for kvelden mellom beina på Nicole Studer i gjestenes mål. Men hun var langt ifra ferdig. Under minuttet senere konverterte hun et nydelig innlegg på pannebrasken. Studer kom ut for å bokse, men Hegerberg var først på ballen og satte inn sitt andre.

Le Sommer satte inn sitt andre og avsluttet med det 13 magiske minutter for hjemmelaget som plutselig var oppe i 5-0.

LES OGSÅ: Graham Hansen om EM-trekningen: – Kul gruppe

På sin tredje scoring var Hegerberg godt plassert inne i feltet og Zürichs keeper måtte gi retur og hun hadde ingen problemer med å fullføre hattricket like før pause.

Økte på overtid

Mylaine Tarrieu meldte seg på scoringsbonanzaen på overtid av andre omgang og så ut til å avslutte festkvelden, men like før dommeren blåste av kampen fikk Claire Lavogez lov til å fastsette sluttresultatet til hele 8-0.

Med onsdagens storseier er Lyon på det nærmeste klar for kvartfinalen foran returmøtet i Sveits. Hegerberg og lagvenninnene er på jakt etter en ny triumf i den gjeve klubbturneringen.

Et godt utgangspunkt foran returkampen har også landslagskollega Nora Holstad Berge og Bayern München. Onsdag ble det 4-0-seier hjemme i det første oppgjøret mot russiske Rossiyanka. Den nederlandske 20-åringen Vivianne Miedema scoret to ganger for Bayern.