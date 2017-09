(Lyon - Rodez 7-0) Ada Hegerberg (22) og Lyon fikk en perfekt start på sesongen da stakkars Rodez ble herjet med på Groupama Stadium .

Ada Hegerberg i Lyon: Antall kamper og scoringer: 14/15: 32 kamper – 34 mål 15/16: 35 kamper – 54 mål 16/17: 33 kamper – 27 mål 17/18: 1 kamp – 4 mål Totalt: 101 kamper – 119 mål Kilde: Lyons hjemmeside

– Det var en kjempegod følelse. Det er dette jeg har vært bevisst på hele veien, at jeg skulle komme godt i gang. Vi gjennomfører en veldig god kamp, og det var helt supert fra første spark på ballen, sier en meget fornøyd Hegerberg til VG.

Hegerberg snakker ut om landslagsnekten: – Det gikk helt skeis

Hun bestemte seg nylig for å droppe det norske landslaget, for å prioritere Lyon. Den norske stjernen har også vært veldig kritisk til hvordan det norske laget har blitt drevet, og det toppet seg i det elendige EM-sluttspillet i sommer.

– Jeg føler at jeg har lagt landslagssaken bak meg nå, og nå handler det 100 prosent om Lyon. Dette har vært klubben min, og det er det som er basen min, sier Hegerberg.

Hegerberg om landslaget: – Har vært inne i en liten sorgdepresjon

Den franske storklubben har vunnet både serie og Champions League de to siste sesongene, og i kveldens serieåpning var det sjanseløse Rodes som fikk kjørt seg. Ny trener og en rekke nye spillere var i aksjon, men det var uansett Hegerberg som spilte hovedrollen, og hun satte like greit inn fire scoringer for vertene. Tre av dem kom i første omgang.

Les også: Semb: – Fram til EM var det bare positive tilbakemeldinger

22-åringen scoret to kjappe etter henholdsvis ni og ti minutter. Scoring nummer to ble assistert av Lucy Bronze, den engelske stjernen som kom fra Manchester City før sesongen.



Eugenie Le Sommer scoret 3-0-målet til Lyon etter 25 minutter, og så sørget Hegerberg for 4-0 etter 41 minutter. Da sto for øvrig Le Sommer for forarbeidet.

Irriterer seg over misbrukt sjanse



Kheira Hamraoui satte inn 5-0 etter 79 minutter, og Le Sommer ordnet 6-0 minuttet senere før Hegerberg satte inn sitt fjerde, og Lyons syvende, i det 82. minutt.

– På den første scoringen ble jeg spilt igjennom av Dzsenifer Marozsán, brukte ett touch og plasserte ballen i målet. På 2-0 var det en pasning som ble slått 45 grader ut, og jeg kunne sette den i nettet. Den siste scoringen før pause var på en heading, og scoring nummer fire kom etter klabb og babb inne i feltet, forklarer Hegerberg.

Les også: Mykjåland: – Må være kritisk til egne prestasjoner før man peker finger mot andre

– Hvilken scoring var du mest fornøyd med?

– Hehe, for meg er alle scoringer like gode. De skal liksom inn alle sammen, men jeg er fornøyd med uttellingen min. Jeg hadde én stor sjanse til der jeg burde scoret med hodet, og den kommer til å irritere meg i kveld.

Lyons nye trener Reynald Pedros fikk en pangstart i sin nye klubb, og mannen med 25 landskamper for Frankrike har endret lagets måte å spille på.

– Vi har hatt fokus på nye områder til tross for all suksessen de siste årene. Det handler om å høyne nivået. Nå har vi jobbet mye med å være enda mer offensive og dødelige fremover, og litt mindre possessionorientert enn tidligere. Det er en veldig bra gjeng vi har her nå, så får vi se hvordan det utvikler seg fremover, sier Hegerberg som scoret

PS! Lyon slo Rodez 4-0 og 5-0 i de to ligamøtene forrige sesong. Da endte Lyon opp med målforskjellen 103-6 på 22 kamper.