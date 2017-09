Hegerberg med fire mål da Lyon åpnet med storseier

(Lyon - Rodez 7-0) Ada Hegerberg (22) og Lyon fikk en perfekt start på sesongen da stakkars Rodez ble herjet med.

Hegerberg bestemte seg nylig for å droppe det norske landslaget, for å prioritere Lyon. Den franske storklubben har vunnet både serie og Champions League de to siste sesongene, og i kveldens serieåpning var det sjanseløse Rodes som fikk kjørt seg.

Den norske stjernespissen spilte hovedrollen, og Hegerberg satte like greit inn fire scoringer for vertene, og tre av dem kom i første omgang.

Les også: Hegerberg langer ut mot landslaget: – Fram til EM var det bare positive tilbakemeldinger

22-åringen scoret to kjappe etter henholdsvis ni og ti minutter. Scoring nummer to ble assistert av Lucy Bronze, den engelske stjernen som kom fra Manchester City før sesongen.



Eugenie Le Sommer scoret 3-0-målet til Lyon etter 25 minutte, og så sørget Hegerberg for 4-0 etter 41 minutter med forarbeid av Le Sommer.

Hegerberg om landslaget: – Har vært inne i en liten sorgdepreson

Kheira Hamraoui satte inn 5-0 etter 79 minutter, og Le Sommer ordnet 6-0 minuttet senere før Hegerberg satte inn sitt fjerde, og Lyons syvende, i det 82. minutt.

PS! Lyon slo Rodez 4-0 og 5-0 i de to ligamøtene forrige sesong. Da endte Lyon opp med målforskjellen 103-6 på 22 kamper.