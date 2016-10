Hegerberg jubler (nesten) som Ronaldo

HAUGESUND (VG) (Avaldsnes–Lyon 2-5) I august ble hun og Cristiano Ronaldo (31) kåret til Europas beste spillere. Ada Hegerberg (21) tørster nesten like mye etter mål som Real Madrid-stjernen. Jubelscenene er heller ikke helt ulike.

Kampen var for lengst avgjort, det samme var i realiteten avansementet fra 16-delsfinalen i Champions League, men Lyon-spissen viste med all tydelighet at hun ikke ville gå av Haugesund stadion uten en scoring i beltet.

Ville score foran rekordstort publikum



Først etter 86 minutter fikk hun målet. Før det hadde hun både fikset straffespark, skutt i stolpen og misset en stor sjanse. At den regjerende Champions League-mesteren ledet komfortable 4–2 spilte ingen rolle.

Da innlegget kom, glefset hun til og banket ballen inn i nettet. Jubelscenene viste hvor viktig scoringen var for Hegerberg–foran det rekordstore norske publikumet. Hvis man ser bort fra landskamper og cupfinaler har det aldri vært så mange som 4619 tilskuere på en kvinnekamp i Norge.

Og de fikk se en klassespiss avslutte folkefesten i Haugesund med en klassescoring.

PRISVINNERE: Cristiano Ronaldo og Ada Hegerberg med bevisene på at de i august ble kåret til årets spillere i Europa av UEFA. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Det er jo instinkt, da. Det er noe jeg har øvd på i hele min karriere, så det bare ligger der, sier Hegerberg til VG.

– Det virket som du var sugen på den scoringen?

– Det er jeg i hver kamp. Det er ikke noe mer enn det, svarer 21-åringen.

– Hun er jo spiss. Det eneste hun har lyst til å gjøre er å score. Men vi holdt henne igjen ganske lenge, sier Norge- og Avaldsnes-kaptein Maren Mjelde mens hun titter bort på Hegerberg.

Hegerberg:–Under pari-kamp



Avaldsnes scoret to ganger, skapte seks sjanser–og ga Lyon en herlig fight i én time. Men de siste 30 minuttene kom klasseforskjellen til syne. Norges nest beste lag fikk knapt låne ballen av Europas beste lag. Som til slutt vant 5–2. Uten at den norske spissen var superfornøyd.

– Jeg synes vi egentlig gjør en litt under pari-kamp, i forhold til det vi kan gjøre. Men herregud, vi scorer fem mål og tar med oss det videre, sier Hegerberg.

Selv om spenningen er borte før returkampen, var det likevel en stor kveld for norsk kvinnefotball.

– Kjempebra at de fikk til en sånn ramme. Bra flomlys og en herlig kveld for Champions League. De scoret to mål og det ble en fin festkveld for hele publikumet som var her. Samtidig som vi leverer høyklasse-fotball til tider, sier Lyon-stjernen.

– Jeg fikk helt gåsehud da jeg gikk ut på banen, beskriver Hege Hansen, som skapte ny spenning da hun på strålende vis reduserte til 2–3 etter 52 minutter.

Avaldsnes holdt i en time



Men ikke lenge etterpå var tanken tom for rødtrøyene fra Karmøy.

– Forskjellen på lagene blir bare større og større utover i kampen. Men jeg synes vi holder veldig bra i en time. Det skal vi på en måte være stolt av at vi klarer. Vi straffer de overraskende mye på kontringene våre, sier Maren Mjelde.

– Dere har vel seks store målsjanser, det er ganske brukbart?

– Det er mer enn vi har skapt mot Lillestrøm i hele år, for eksempel. Vi traff veldig bra på den planen vi hadde. Men selvfølgelig er det kjipt å slippe inn fem mål. De er dødelig effektive når de først får sjanser, svarer landslagskapteinen.

Så lenge kreftene holdt skapte både Mjelde og målscorerne Elise Thorsnes og Hege Hansen trøbbel for Europas beste lag.

– Jeg håper at flere henger seg på kvinnefotball nå. At Avaldsnes fra lille Karmøy kan ryste Lyon, og at det beste produktet faktisk kan være veldig bra. Jeg håper at folk nå fikk øynene opp for norsk kvinnefotball, sier Maren Mjelde.

