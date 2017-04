Hegerberg får råd av søsteren før mesterliga-semi

Ada Hegerberg (21) håper å få et og annet tips når hun møter storesøster Andrine (23) før lørdagens semifinale i Champions League.

Ada Hegerberg og Lyon-spillerne kom til Manchester fredag ettermiddag. I morgen spiller det franske laget sin åttende semifinale på rad i mesterligaen. Manchester City er siste hinder på veien til en ny finale.

Kvinnenes Champions League Lørdag spilles 1. semifinale:

Manchester City-Lyon kl. 15.00.

Barcelona-Paris Saint-Germain kl. 18.00.

Et døgn før kampen vet ikke Hegerberg all verden om den engelske motstanderen. Men søsteren Andrine, som spiller i Birmingham, har nok en del informasjon som hun med glede deler.

– Jeg får en prat med Andrine i kveld. Hun setter seg i bilen og kjører til Manchester. Så ser hun kampen i morgen sammen med mamma (Gerd Stolsmo). Det blir stas, sier Ada Hegerberg.

Så går nok informasjonsflyten andre veien etter lørdagens semifinale. Andrine Hegerbergs Birmingham møter nettopp Manchester City på Wembley i mai i den engelske FA Cup-finalen.

– Da blir det vel hun som spør meg om tips, ler Lyon-proffen.

– Er blitt bedre



21-åringen skal opp mot en del kjente fjes som hun har møtt i landslagssammenheng. Det gjelder blant annet Luzy Bronze (engelsk landslagsback) og Carli Lloyd (amerikansk landslagsspiller) - to profiler på Manchester City.

– Det er en klubb som har investert en del på ressurssiden og som har gode fasiliteter. Så får vi se om det er «typisk engelsk» med god fysikk, direkte i spillestilen og om de kommer med kraft fremover. Foreløpig har vi bare sett noen glimt på video av det som venter.

Sist sesong endte Ada Hegerberg med 54 mål på 35 kamper - et snitt på 1,54. Denne sesongen snitter hun på 1,08 mål per kamp. 23 mål har det blitt på 25 kamper.

– Mål får være mål. Det viktigste er å evaluere seg selv om du er blitt bedre siden i fjor, at du tar nye steg og utvikler deg. Det føler jeg at jeg har gjort, og det er det som er fokuset fremover.

Kan ta trippel



Hun har nok å spille for. Lyon vant mesterligaen i 2011, 2012 og 2016, ser ut til å vinne serien i Frankrike og skal i tillegg møte Paris Saint-Germain i cupfinalen. PSG kan fort bli motstanderen også i finalen i Cardiff 1. juni om PSG slår Barcelona over to kamper og om Hegerberg og Lyon gjør jobben mot Manchester City.

– Vi har mye å spille for og har ventet på denne anledningen. Nå er det bare å nyte slike store øyeblikk, sier Ada Hegerberg.