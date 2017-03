Hegerberg etter nytt Norge-tap: – Vi er slurvete

De norske fotballjentene tapte sin andre kamp på rad i Algarve Cup, men Ada Hegerberg ønsker ikke å svartmale situasjonen.

– Det var en tøff match. Det er tøft å tapte 2-0. De tar oss skikkelig på at vi er slurvete i situasjonene og mister ballen litt for ofte, sier den norske landslagsprofilen til TV 2 etter kampen.

Norge tapte 2-0 mot Japan etter to scoringer av Kumi Yokoyama. Dermed bokførte de sitt andre strake tap i Algarve Cup, etter 3-0-tapet mot Spania fredag. Den første kampen i cupen endte 1-1 mot Island. Onsdag skal Hegerberg & Co spille plasseringskamp om enten 9.- eller 11.-plassen.

– Jeg er frustrert, men klarer ikke å se bekmørkt på det etter kampen uansett. Vi må se på hva som kan gjøres bedre, og gjøre det bedre neste gang, sier Hegerberg og fortsetter:

– Men vi skal ikke finne på noen unnskyldninger. Prestasjonen er så som så. Samtidig må vi se på om vi tar steg. Svaret på det er både ja og nei. Vi må være enda hardere mot oss selv og enda mer presise i det vi gjør. Vi har ikke så utrolig mange kamper igjen før EM, så vi kan ikke tillate oss å slappe av. Men bekmørkt er det ikke.

Dette var den sjette kampen til kvinnelandslaget etter at Martin Sjögren overtok som ny hovedtrener. Det åpnet sterkt med to seirer på La Manga i januar, men under Algarve Cup har det sett mindre lyst ut.

Det er imidlertid ikke før den 16. juli at kampene virkelig teller. Da begynner EM, der Norge er i gruppe med Nederland, Belgia og Danmark.

