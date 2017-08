Haavi om det ni måneder lange proffeventyret: – Det har vært tøft

LILLESTRØM (VG) Etter to tøffe skader og 458 minutter med proff-fotball i USA bestemte Emilie Haavi (25) seg: Hun ville hjem.

– Det har vært tøft, å være skadet og bo langt hjemmefra. Når man er der for å spille fotball, men ikke får gjort det, da er det ikke så mye å ta seg til. Det var til tider ensomt, sier Haavi til VG.

For halvannen uke siden ble hun møtt av høylytt jubel og heiarop da hun kom inn som innbytter i toppkampen mot Avaldsnes. Det har gått ni måneder siden hun feiret cupmesterskap med LSK, triumfen var hennes siste i Lillestrøm-trøyen.

Haavi valgte i fjor høst å signere for Boston Breakers, etter tre suksessrike år med LSK. Midtvinters pakket hun kofferten og flyttet til USA.

Det ble starten på en real berg-og-dal-bane – preget av et langt skademareritt.

Brudd i ankel og kjeve



I januar var Haavi inne i sin tredje treningsøkt med Boston Breakers da hun brakk ankelen. 25-åringen startet opptreningen, men like etter at hun hadde snørt på seg fotballskoene igjen, fortsatte skade-kaoset.

Haavi kolliderte med en lagvenninne på trening, og pådro seg ikke mindre enn tre brudd i kjeven. Dermed bar det hjem til Norge, og rett på operasjonsbordet.

– Jeg var uheldig, og det ble mye reising frem og tilbake. I tillegg var jeg tatt ut på landslaget, sier Haavi.

I sommer var hun en del av Martin Sjögrens EM-tropp, og fikk dermed nok et langt opphold fra sesongen i USA. Da hun vendte tilbake, ble etter hvert en tøff beslutning tatt: Haavi ville hjem.

– Vi hadde seks uker igjen av sesongen der borte, og kun seks kamper å spille. I og med at jeg har vært så mye skadet, følte jeg at jeg har spilt få kamper i år. Jeg hadde lyst til å få en skikkelig høst her hjemme, med serie, Champions League og cup, sier hun.

Dermed falt valget på en retur til Norge, og comeback til LSK. Klubben hun har vunnet «The Double» med i tre år på rad.

VENNER FOR LIVET: Emilie Haavi (øverste rekke, nummer 7) sammen med lagvenninnene fra Boston Breakers. Foto: , Privat

Hjertelig velkomst



Punktum ble dermed satt for et ni måneder langt proffeventyr. Hjemme i Norge sto jubelen i taket i LSK-leiren da de skjønte at en av klubbens største stjerner ville vende hjem.

– En gledens dag. I Emilie får vi inn en klassespiller som kjenner klubben ut og inn. Emilie trenger ingen innkjøring i vårt spillesystem. Her har vi hentet en spiller som kan gå rett ut på banen og levere. Vi ønsker Emilie hjertelig velkommen tilbake, sa LSK-trener Hege Riise til klubbens hjemmesider etter at overgangen var i boks.

Torsdag forrige uke var hun gjort spilleberettiget, og spilte nesten en hel omgang da LSK vant den viktige toppkampen mot Avaldsnes 1–0.

PROFFLIVET: Emilie Haavi har fått en smak på livet som helprofesjonell fotballspiller. Foto: , Privat

Haavi rakk å få med seg syv kamper for Boston Breakers, 458 minutter med proffspill i USA.

– Emilie har slitt med å tilpasse seg livet i Amerika og hadde hjemlengsel. Selv om vi svært gjerne skulle sett at hun ble, ble vi enig om at det var best for henne å reise hjem til Norge, sier Boston Breakers-trener Matt Beard i en pressemelding.

– Hun vil bli savnet, og vi ønsker henne alt godt for fremtiden.

Sterkere mentalt



I sommer har flere profiler forlatt Toppserien og søkt seg utenlands. Senest forsvant Ingvild Isaksen til Juventus, stortalentet Frida Maanum til Linköping og Andrine Tomter til Twente. Selv om Haavi opplevde både nedturer og oppturer i USA, anbefaler hun andre å reise utenlands.

– Men ikke for enhver pris. Jeg har erfart nå at vi har en ganske bra hverdag her, i alle fall her i LSK, sier hun.

– Angrer du på at du reiste ut?

– Overhodet ikke. Det ble en kjempeerfaring. Om det ikke har gjort meg til en bedre spiller, så har jeg lært mye om meg selv som menneske, og blitt mentalt mye sterkere. Jeg ville angret veldig om jeg ikke gjorde det, slår hun fast.

I helgen vant Emilie Haavi og LSK Kvinner 6-0 borte mot Grand Bodø. Laget topper nå Toppserien, fem poeng foran Avaldsnes.