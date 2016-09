Gulbrandsen: - Tror jentene ville ha en annen trener enn Finjord

OSLO/ULSTEINVIK (VG) Solveig Gulbrandsen (35) tror flertallet av spillerne på kvinnelandslaget ville hatt en annen trener enn Roger Finjord etter Canada-VM i fjor.

Etter at Even Pellerud trakk seg som landslagssjef etter tapet i 8.-delsfinalen mot England i VM-sluttspillet for 15 måneder siden var det, ifølge landslagslegenden med 184 landskamper, klare meninger om noe helt nytt. Noe annet enn det Roger Finjord sto for.

Bakgrunn: Finjord ferdig som landslagssjef

I formiddag trakk Finjord seg fra jobben som landslagstrener, ifølge en pressemelding fra Norges Fotballforbund.

– Min erfaring var at de ville ha noe nytt etter Even Pellerud. Og da går du ikke inn i teamet og henter en som sto for mye av det samme. En som blant annet ledet treningene, sier Solveig Gulbrandsen.

LSK-profilen Lene Mykjåland (29) spilte sin siste landskamp i juni (Wales). Hun ønsker ikke å kommentere Gulbrandsens påstand.

– I min situasjon i denne saken har jeg ikke lyst til å si noe. Jeg føler at mitt forhold til landslaget fortsatt er litt for tett på, sier Mykjåland.

Etter mandagens storseier (5–0) over Israel i EM-kvalifiseringen på Høddvoll nektet landslagsprofilen Ada Hegerberg å svare på om hun vil ha Finjord som sjef under neste års EM-sluttspill.

– Det holder jeg for meg selv, var svaret fra årets spiller i Europa.

Les også: Hegerberg vant kåring sammen med Cristiano Ronaldo

– Hvis Ada Hegerberg hadde hatt full tillit til Finjord, så hadde hun svart dét, sier Gulbrandsen.

Etter Canada-VM fikk Gulbrandsen beskjed av Finjord at hun var ferdig på landslaget. Det beskrev hun som en kjip slutt på landslagskarrieren. Hun husker godt Finjords tiltredelseserklæring med store internasjonale ambisjoner da han tok over som landslagssjef i fjor sommer.

Men hun ser ikke den spillemessige forbedringen. Og mener det var taktisk feil inngang til den avgjørende kampen mot Sverige som endte med at Norge ble hjemme under Rio-OL.

– Jeg savner gjenkjennelsesfaktoren i spillestilen. Gløden er ikke der i fellesskapet. Men jeg vet at de ønsker å prestere, men de får det ikke ut, sier Gulbrandsen.

Hun tror «det kommer helt an på gutta i NFF» hvem som blir landslagssjef videre.

– Jeg har ingen klar kandidat. Men jeg håper NFF gjør en god evaluering. Og at de ikke legger begrensninger på kjønn og nasjonalitet hvis de skal gå for ny landslagssjef, sier Solveig Gulbrandsen – før det altså ble klart at Finjord er ferdig i jobben.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Nils Johan Semb. Svaret fra toppfotballsjefen er at han er opptatt til senere i dag.