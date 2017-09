FREDRIKSTAD (VG) Caroline Graham Hansen (22) er klar på at landslagsspillerne har vært dønn ærlige i sine tilbakemeldinger etter sommerens EM-fiasko.

«Caro» kaller evalueringsprosessen etter mesterskapet den beste hun har vært med på – nettopp fordi trenerne selv har vært veldig med på prosessen.

– De har vært åpne for å være kritisk overfor seg selv og lytte til kritikk fra andre. Det har gjort at denne prosessen har kommet ut på en positiv måte. Vi har fått satt sluttsatsen og funnet ut hvor «skoen har trykket», sier Wolfsburg-proffen før VM-kvaliken starter her i Fredrikstad mot Nord-Irland på fredag.

– Det er jo ganske vesentlig kritikk dere har kommet med i deres tilbakemeldinger?

– Ja, jeg føler vi har vært ærlige mot oss selv. Vi har ikke glattet over det som ikke har vært bra. Det er ingen som ikke har fått sagt sin mening. Det er aldri gøy å lese kritikk, men det har vært viktig for oss at det ble gjort på den måten det ble gjort. Det har vært viktig for oss nå i jobben for å nå et VM, sier «Caro» og ser fremover.

– Nå går vi inn mot denne kvaliken med en positiv følelse selv om det har vært mye kjipt?

– Av rapporten til spillerne kan de se ut som det er deres oppfatning at Martin Sjögren er for snill?

– Jeg tror de har lært. Internasjonal fotball er ikke som den hjemlige. Det er guffent og handler mye mer om å vinne enn det handler om utvikling. De har tatt lærdom av hvordan de gikk inn i dette prosjektet og de har vært veldig åpen på at det er visse ting de skulle endret på hvis de kunne gjort det om igjen.

Tøffere etter EM



– Det viktigste er at man lærer, så får vi se om det vi har lært er det viktige, og det håper vi selvfølgelig på. Det er det som avgjør om vi kommer til VM eller ikke.

I likhet mer «Caro» konstaterer flere av jentene at det allerede er blitt tøffere på treningen - fra dag én. Det har vært et krav fra jentene.

– Ja, jeg føler det. De har satt i verk de tingene vi har pratet om. Det var ikke noe å snakke om. Dette er ikke bra nok har de sagt, så har de gitt oss det vi har bedt om. Så er det ikke alt vi er enige om, men sånn er det jo blant spillerne også. Det er der vi må kommunisere og sørge for å finne den veien som er riktig.

– Litt som å møtes på halvveien?

– Vi er blitt enige om veien videre. Det var mange ting som de mente var dårlig som også vi mente var for dårlig fra deres side og omvendt, så det går begge veier. Det hadde vært kjipt om vi var uenige om hva som var dårlig. Det hadde vært enda verre for da hadde vi brukt mer tid på dette for å finne veien videre. Det er sjelden en bra løsning å være enige om å være uenige i fotball, sier Caroline Graham Hansen.

– Er ikke misnøye

Landslagssjef Martin Sjögren sier til VG at evalueringsprosessen handler om å finne ut av hvilke grep man skal ta for å bli bedre.

– Var du overrasket over at spillerne uttrykker misnøye med såvidt mye?

– At det kommer frem i tilbakemeldinger betyr ikke at det er misnøye. Dette er en utviklingsprosess. Vi har sagt at vi skal se på hva vi kan bli bedre på og da har vi sagt til jentene at de ikke skal spare på noe. Vi vil ha tilbakemeldinger for at vi skal gjøre en så bra jobb som mulig, sier Sjögren.

