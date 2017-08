Graham Hansen og Mjelde «kjenner seg ikke igjen» i Hegerbergs kritikk

Både kapteinen Maren Mjelde (27) og Caroline Graham Hansen (22) er uenige i Ada Hegerbergs (22) beskrivelse av det norske damelandslaget. Mjelde vil ikke kommentere om det var uro i troppen i sommerens EM.

– Jeg ble informert om saken tidligere tirsdag. Jeg kjenner meg ikke helt igjen, sier Mjelde om Hegerbergs beskrivelse på Instagram og i en pressemelding der hun krever forbedringer på landslaget på flere områder.

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på alt, men Norge er et lite land, og vi har bruk for de spillerne vi har - men du må ha lyst til å spille på landslaget, sier kapteinen.

– Er du skuffet over Ada Stolsmo Hegerberg?

– Jeg vil ikke gå inn på person her. Hun sier at hun ikke har motivasjon, og hvis hun ikke har det, så er det hennes valg. Vi er avhengig av å ha med spillere som virkelig har lyst.

– NRK hevder at det var uro i troppen under EM. Kommentar?

– Det er sånne ting som vi holder innenfor vår gruppe. For meg er landslaget hellig. Der holder vi ting internt, sier Maren Mjelde.

Et sjokk

Graham Hansen er klokkeklar på at hun aldri ville sagt nei til videre spill – uansett nedtur.

– Det kom som et stort sjokk på meg at hun ga seg. Jeg ville alltid valgt å spille for landslaget så lenge jeg er frisk og landslaget vil ha meg. Jeg ville alltid forsøkt å fortsette og jobbe på mot de målene vi har satt oss. Landslaget er den største æren jeg som spiller kan bære og jeg kommer til å fortsette med det så lenge kroppen og kvalitetene mine holder, sier Graham Hansen til VG.

Om ikke lenge kommer landslagsuttaket til de viktige VM-kvalifiseringskampene mot Nord-Irland og Slovakia på hjemmebane i september. De kampene, og flere i fremtiden, går uten Ada Hegerberg. Lyon-proffen valgte tirsdag å takke nei til landslaget.

VM-kvaliken: 15. sept. 2017: Norge-Nord-Irland. 19 sept. 2017: Norge-Slovakia. 24. okt. 2017: Nederland-Norge. 10. april 2018: Nord-Irland-Norge. 8. juni 2018: Irland-Norge. 12. juni 2018: Norge-Irland. 31. aug. 2018: Slovakia-Norge. 4. sept. 2018: Norge-Nederland.

Les også: Mener NFF må granske Finjord-saken

NFF-kritikk

Bakgrunnen er Hegerbergs «erfaringer på landslagene over tid». Hun poengterer i en pressemelding at avgjørelsen i stor grad ligger utenfor nåværende landslagstrener Martin Sjögrens ansvar. I stedet lister fotballstjernen opp at det kreves forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og oppfølgingen. Hun skriver at «i tillegg er det mye å gå på når det gjelder kommunikasjon og dialog».

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i Adas beskrivelse av landslaget vårt. Jeg føler at gruppen alltid har vært et fantastisk sted å være. Jeg har alltid trivdes på tur. Så klart har man perioder hvor det butter imot, men jeg har aldri kjent det på den måten hun uttrykker frustrasjonen på nå, sier den norske Wolfsburg-profilen, og svarer følgende på om det norske kvinnelandslaget har et forbedringspotensial.

Les også: Norge på hodet ut av EM

Tar ansvar

– Absolutt. Fasiten etter EM viser at vi alle må gå i oss selv. Det var i alle fall ikke forberedelser og planer for gjennomføring som var akilleshælen vår. Tvert imot. Jeg opplever at spillergruppen synes at forberedelsene fra trenerne var grundige. Problemet var at vi ikke klarte å levere på banen. Det skal i alle fall jeg ta min del av ansvaret for. Jeg gleder meg til å komme sammen med resten av gjengen igjen. Vi er revansjesugne, og vi skal ta tak i det vi må tak i sammen, sier Graham Hansen.

– Hva har Hegerbergs landslags-nei å si for Norges kvalifisering?

– Vi som kommer til å spille for landslaget, kommer til å jobbe godt sammen og gjøre det vi kan for å nå målet vårt om VM i Frankrike. Og så er jeg sikker på at vi er gode nok og klarer å kvalifisere oss. Det føler jeg meg trygg på, sier 22-åringen.

VGs kommentator: Bruken av Reiten er faktisk en skandale

NRK-ekspert, og selv tidligere landslagsspiss, Lise Klaveness, håper at det ikke blir en fastlåst situasjon mellom Hegerberg og NFF, som gjør at stjernen ikke kommer tilbake på landslaget på lang tid.

– Jeg håper at det ikke låser seg fra begge sider. Jeg opplever at NFF er blitt flinkere til å tenke pragmatisk nå enn tidligere, sier Klaveness til VG.

Hun skjønner likevel at landslagstrener Martin Sjögren sier at han ikke vil ha spillere som ikke er motivert for landslaget.

– Det har blitt sagt at Sjögren må stå frem som sjef. Da kan han ikke rygge. Sånn er det. Han kan ikke ringte og be henne om å snu nå. Det må gå noe tid.

Klaveness understreker at Hegerberg hadde et voldsomt press foran EM, og at det endte med et «forferdelig mesterskap».

– Landslaget mister sin største merkevare, så det er klart at det er en kalddusj. Men også for Ada blir toppfotball fattigere uten landslaget, selv om hun har Lyon, mener Lise Klaveness.

– Jeg håper at Adas nei nå ikke er en endelig beslutning, sier NRK-eksperten.

– Hun sier selv at det er «veloverveid», men kanskje ut fra litt øyeblikksbaserte premisser, sier Klaveness.

Landslaget skal nå ut i VM-kvalifisering. Der skulle Martin Sjögren gjerne hatt med Hegerberg.

Revansjesugen

– Enhver landslagssjef ønsker å ha med de beste spillerne. Nå starter vi VM-kvaliken hjemme mot Nord-Irland og Slovakia uten at Ada er med i planene. Men jeg har en revansjesugen og motivert gjeng etter EM-sluttspillet i sommer, og vi skal bite godt fra oss også uten Ada. Er du ikke motivert for å spille for landslaget, så skal du heller ikke spille for landslaget, sier Sjögren i en pressemelding.

– Dette er trist for norsk fotball, sier hans forgjenger Roger Finjord, som ellers ikke vil kommentere saken. Finjord er i dag daglig leder i Finnmark Fotballkrets.