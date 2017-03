(Lyon-Wolfsburg 0-1, sammenlagt 2-1) Caroline Graham Hansen (22) scoret, men det holdt ikke for å stoppe Ada Hegerberg (21) og Lyon i Champions League.

Lyon vant nemlig 2-0 i den første kampen i Tyskland. Wolfsburg klarte ikke å snu dette på utebane, tross straffescoringen til Graham Hansen.

Det betyr at Lyon igjen er klar for semifinalen i Champions League. I fjor gikk det franske laget hele veien. Ada Hegerberg og hennes lagvenninner vant trofeet etter finaleseier over nettopp Wolfsburg (den gang uten en skadet Caroline Graham Hansen). De måtte ha straffer til for å avgjøre.

Derfor var naturlig nok Wolfsburg tent på revansj, men med 0-2 på hjemmebane var håpet ikke så stort før onsdagens kamp i Lyon.

Pernille Harder ble tatt ulovlig etter drøyt 80 minutters spill. Synder var Lyons kanadiske Kadeisha Buchanan. Og Graham Hansen var altså klinisk fra 11-metersmerket.

Dramaet fortsatte til langt på overtid. Wolfsburg Anna Blässe måtte forlate banen etter 95 minutter - på grunn av to gule kort.

Tyskerne fikk imidlertid aldri 2-0 scoringen som ville ha gitt ekstraomganger.

Ada Hegerberg spilte ikke fra start i borteoppgjøret. Onsdag spilte hun imidlertid hele kampen for Lyon, og «Europas beste fotballspiller» i 2016 kunne til slutt slippe jubelen løs over avansement til semifinalen.

De andre klubbene som er klare for semifinalene, er Paris Saint-Germain og Barcelona - som slo henholdsvis Bayern München og Rosengård.

Bayerns norske Nora Holstad Berge er skadet og var ikke med i troppen.

– Jeg er ute med strekk i hamstring, forteller hun til VG.

Den norske landslagsspilleren var tydeligvis savnet, for Paris vant hele 4-0 på hjemmebane. Dermed ble det 4-1 sammenlagt.

PS: Manchester City spiller hjemme mot Fortuna Hjørring torsdag. City vant 1-0 i Danmark.