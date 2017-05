Graham Hansen i finaledrama: – Smaker deiligere når alt går imot

(Sand - Wolfsburg 1-2) Selv om Wolfsburg-laget så rødt to ganger i løpet av cupfinalen, tok Caroline Graham Hansen & co. hjem seieren. Dermed sikret 22-åringen sin andre tyske tittel på under en uke.

Caroline Graham Hansen noterte seg for én assist og nok en god kamp i den grønnhvite drakten.

NTB skriver at det tyske nyhetsbyrået DPA trakk frem tomålsscorer Pernille Harder og nettopp den norske 22-åringen som Wolfsburgs beste spillere i finalen, som ble spilt foran 17.000 tilskuere.

– Det var bare sykt deilig. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men det er godt å runde å av sånn. En sykt lang sesong er over, sier landslagsspilleren til VG.

Forferdelig finale



To mål av Pernille Harder – hvorav det ene kom etter en Graham Hansen-slått corner i andre omgang – var nok til å stikke av med cup-pokalen lørdag ettermiddag.

Det skjedde ikke helt uten dramatikk. For mot slutten ble Wolfsburg-spillerne Alexandra Popp og Sara Björk Gunnarsdottir utvist. Og mellom de to utvisningene reduserte Sands Jovana Damnjanovic. Det ble med andre ord et hektisk siste kvarter. Likevel klarte Graham Hansens lag å ri av stormen.

– Det var en forferdelig varm finale. 35 grader på det varmeste. Det var slit fra ende til annen. Finaler lever sitt eget liv og vi var ikke så bra i første omgang, men i andre er vi det klart beste laget og scorer to mål. Så får vi ett rødt kort et kvarter før slutt, og igjen på overtid etter to gule. Men de to situasjonene gjør bare at seieren er enda deiligere når alt går i mot, beskriver 22-åringen.

Sterkt «comeback»



Hun har hatt et meget godt halvår etter at hun returnerte til fotballbanen 14. februar. Graham Hansen har lenge slitt med en skade, men følte seg hundre prosent igjen for tre måneder siden. 14 kamper i liga, hjemlig cup og Champions League har det blitt etter nyttår. 21 målpoeng er den imponerende fasiten driblekanten sitter igjen med.

Selv om det ble en tidlig Champions League-exit mot Ada Hegerbergs Lyon tidligere i våres, har det blitt full pott i Tyskland. Wolfsburg er cupmester for tredje år på rad med dagens seier. I tillegg gikk de til topps i ligaen – to poeng foran Bayern München.

Det ligger dermed an til en heidundrende fest i den tyske bilbyen i dagene som kommer.

– Jeg tror den blir ganske vill. Alle kommer til å legge inn alt de har der. Det er ingenting å spare på. Det kan bli morsomt... sier dobbeltmester Graham Hansen.

PS: Ada Hegerberg og Lyon har gått helt til finalen i Champions League. Der spiller de mot Paris Saint-Germain om bare fire dager.