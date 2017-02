Fotballproff Caroline Graham Hansen (21) har det ikke travelt med å bli kampklar igjen.

Wolfsburg-spilleren har lagt bak seg et tøft år hvor hun har vært mer i sivil enn i fotballhabitten på grunn av lange skadeavbrekk.

Men nå nærmer 21-åringen seg kampform etter at hun brakk det tynne leggbeinet i høyre fot 31. oktober. Etter over tre måneder på sidelinjen håper Graham Hansen å kunne spille vinterpausen i tysk kvinnefotball er over 19. februar.

– Jeg tar det steg for steg. Jeg har null stress med å komme tilbake for nå har jeg vært skadet så lenge. Da haster det ikke. Jeg ønsker å komme tilbake på best mulig måte.

Hun skadet skinnebenet i april og gikk glipp av den tyske cupfinalen samt mesterligafinalen mot Lyon. I september gjorde hun comeback. Så var uhellet ute – igjen.

Vant til skader



– Dessverre begynner jeg å bli vant til dette. Men man kommer styrket ut av det, trøster «Caro» seg med.

Under landslagets samling på La Manga i januar var hun med for å bli kjent med de nye svenske trenerne og samtidig få oppfølging av landslagets helseteam.

Wolfsburg-proffen har fått et svært godt inntrykk av Martin Sjögren og assistenten Anders Jacobson.

– Det er to fantastiske karer som vet hvordan man skal spille fotball. De har en tydelig plan for hvordan vi skal spille og komme oss dit steg for steg. Det ser rett og slett veldig bra ut, sier Graham Hansen som gjerne ser at hun får spille offensiv midtbane på Sjögrens landslag.

– Det er ønskeposisjonen, men jeg spiller der treneren setter meg. Jeg har aldri vært en person som krever å spille her eller der. Det er ikke meg som type. Jeg stoler på at treneren vet hvor han ønsker å benytte meg for at jeg skal spille best.

Har planen klar



Martin Sjögren gleder seg til Graham Hansen er tilbake.

– Hun må først bli frisk slik at vi kan bruke henne. Men «Caro» er en spiller som vi har god bruk for. Hun holder høyt internasjonalt nivå og vi vurderer henne i flere roller. Hun kan spille som spiss eller til og med som en av de tre sentralt på midten. Men det blir en sentral posisjon, det blir det, bekrefter landslagstreneren.

Graham Hansen har planer om å spille for Norge under Algarve Cup i Portugal fra 1. til 8. mars.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og kunne være med å bidra og hjelpe landslaget. Vi har et veldig spennende halvår foran oss. Nå mangler jeg bare litt på selve fotballtreningen slik at man blir trygg på bevegelsene.

23. mars blir også en viktig dato for 21-åringen. Da venter Ada Stolsmo Hegerberg og Lyon i kvartfinalen i Champions League.