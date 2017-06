Graham Hansen får spesialrolle i EM – endelig kan stjernene skinne

FORNEBU (VG) For første gang går Norges to store stjerner skadefrie til et mesterskap, etablerte i hver sin europeiske toppklubb – sammen og i rollene de aller helst vil spille.

Faktisk dyrker landslagssjef Martin Sjögren relasjonen Caroline Graham Hansen/Ada Stolsmo Hegerberg såpass grundig at han i sitt 4-3-1-2-system flytter ned den ene spissen (ikke Hegerberg) i en midtbanerolle når Norge skal forsvare seg – og fritar delvis Caroline Graham Hansen for defensive oppgaver.

Offensivt blir det en diamantformasjon der Hansen (22) fra Wolfsburg og Hegerberg (21) fra Champions League-mester Lyon skinner aller sterkest.

– Det er ikke frihet, men et valg vi har tatt for å få det beste ut av Caroline. Vi er ganske avhengige av at Caroline jobber hardt defensivt, naturligvis, siden det er kollektivt spill. Men hun behøver også spare litt på kreftene, beskriver landslagssjef Martin Sjögren overfor VG.

– Hardere belastning



Ved siden av Lyon-toppscoreren i angrepet spiller enten Emilie Bosshard Haavi (25) fra Boston Breakers, Linköping-proffen Kristine Minde (24) eller Lisa-Marie Karlseng Utland (24) fra Røa. Men en av disse må belage seg på en kjapp omstilling idet motstanderen vinner ballen.

– Caroline forholder seg til vår måte å jobbe på, men vi velger å prioritere at noen får litt hardere belastning i det defensive spillet. Minde, Haavi og Utland er tre spillere som har kapasitet for å løpe enormt, sier landslagssjefen.

Onsdag presenterte han EM-troppen, der 17 år gamle Frida Leonhardsen Maanum var den største overraskelsen. Sammen med Kristine Bjørdal Leine (Røa) og tredjekeeper Oda Marie Bogstad (Klepp) er 17-åringen fra Stabæk debutantene i A-landslagstroppen.

Se video av stortalentet her – saken fortsetter under bildet!

Ellers var det 12 av de samme fjesene som reiste til VM i Canada under Even Pellerud for to år siden. Men da var Ada Stolsmo Hegerberg i utgangspunktet venstrekant i 4-5-1, mens Caroline Graham Hansen var skadet og måtte trekke seg fra VM-troppen.

Nå blir det annerledes for duoen som er født i 1995 – året der Norge ble verdensmester i fotball på kvinnesiden.

– Den relasjonen jobber vi mye med. Vi har to fantastiske spillere, sier Sjögren – og minner om 1-0-målet til Stolsmo Hegerberg mot Sveits i treningskampen i april, der Graham Hansen spilte fri sin tidligere lagvenninne fra U-landslagene og Stabæk.

Leter etter «flow'en»



Det handler om å finne en «god flow», som Wolfsburg-offensiven beskrev det da hun snakket med mediene etter at EM-troppen ble presentert på Fornebu.

– Vi tar steg for hver match vi spiller. Jeg har veldig selvtillit på at det blir bra. Vi har en veldig god relasjon, mener Graham Hansen, som var én av fire spillere som var med da EM-troppen ble presentert på Fornebu.

– Er det litt ekstra ansvar på dere to for å løfte Norge i dette mesterskapet?

– Det kan godt være – utad. Innad gjør man alt man kan for å hjelpe laget. Jeg er opptatt av å gjøre mitt beste, så vi vinner kamper, og gjør vi det, kan vi vinne mot alle, tror Graham Hansen.

Hun påpeker at hun ikke er fritatt for jobben uten ball og sier «alle må gjøre den beinharde defensive jobben». Men hun garanterer at hun vil trives i den offensive midtbanerollen med Ada Stolsmo Hegerberg foran seg.

– Den rollen passer meg veldig godt. Med såpass stor frihet til å utnytte kvalitetene og kreative egenskaper. Jeg gleder meg veldig, sier Norges nummer 10.

Spør om tempoet



NRK-ekspert Tom Nordlie mener Caroline Graham Hansen i praksis har fått en skreddersydd rolle i Sjögrens lag.

– Hun har fått maksimal frihet i rollen til å finne rommene som er ledig. Men det at den andre spissen – enten Haavi eller Kristine Mindre – skal løpe forbi henne og ta rollen defensivt, er jeg litt skeptisk til; om man rekker det mot gode lag. Om man kommer seg raskt nok i en flat midtbanefirer til at motstanderne ikke utnytter det, påpeker Nordlie.

Landslagssjef Sjögren hevder Norge ikke reiser til EM i Nederland med et spesifikt resultatmål.

– Vi har sagt at vi går utpå der for å vinne hver match. Så kan man gjøre matten selv, sier Caroline Graham Hansen.

– Så du går for gull?

– Nei, det sier jeg ikke. Vi går ut der for å utvikle oss i hver match vi spiller.