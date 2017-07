ULLEVAAL STADION (VG) Caroline Graham Hansen (22) havnet midt i et branndrama på Drammensfjorden. Redningsaksjonen kostet mye energi.

VG møter landslagsstjernen etter treningsøkten på Ullevaal Stadion onsdag.

Elleve dager før Norges åpningskamp i EM mot vertslandet Nederland, strålte Graham Hansen der hun trives aller best: Stadig rettvendt i mellomrommet.

For kun seks dager siden var hun i en langt fra like behagelig situasjon.

Sammen med moren Bettina kastet hun seg i Drammensfjorden, for å komme seg vekk fra familiens brennende båt.

– Heldigvis gikk det bra med oss, men selvfølgelig var det skummelt der og da, sier Graham Hansen til VG.

FULL FYR: Brannmannskapet forsøker å slukke brannen på båten til Graham Hansens familie. FOTO: DRAMMEN LIVE24/ DRM24.NO

– Tar mye energi



Kun ti minutter ut i båtturen i retning hytta, tok båten fyr. Samme ettermiddag sa Graham Hansen at hun hadde vært redd for at båten skulle eksplodere.

Da dramaet var over, kom reaksjonen.

– Jeg merket at kroppen var sliten. Sånn er det når man er i sånne opplevelser. Det er et antiklimaks, sier Graham Hansen om timene etter dramatikken.

Onsdag så hun ikke spesielt sliten ut. Balleleganten søkte ballkontakt, fintet og strødde pasninger både frem til Ada Hegerberg og ut på kant.

Torsdagens hendelse er ute av kroppen.

– Man brenner jo av det som er av krutt for å komme seg unna sånne situasjoner og det er aldri gøy å være så redd. Det tar mye energi, men det kjennes bra ut nå, fortsetter 22-åringen.

Kom seg til hytta

Hun bedyrer at hun hendelsen ikke kommer til å prege henne noe videre i oppladningen til EM i Nederland.

Overskuddet er på plass, spillerlysten er enorm og hun sier hun gleder seg til hver eneste økt med landslagsjentene før avreise søndag.

Båtturen som endte i flammer, skulle egentlig endt på hytta forrige torsdag. De kom seg imidlertid frem til slutt.

– Ja, vi dro på hytta etterpå med bilen etterpå. Så vi fikk noen dager der vi skulle være, smiler Graham Hansen.