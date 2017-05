Graham Hansen-assist da Wolfsburg sikret «The Double»

(Sand - Wolfsburg 1-2) Caroline Graham Hansen (22) spilte en viktig rolle da hun og Wolfsburg for andre gang på under en uke spilte inn en tittel.

To mål av Pernille Harder – hvorav det ene kom etter en Graham Hansen-slått corner i andre omgang – var nok til å stikke av med cup-pokalen lørdag ettermiddag.

Selv om Sand reduserte ved Jovana Damnjanovic like etter at Wolfsburg-stjerne Alexandra Popp ble utvist, red de grønnhvite av den siste stormen.

Dermed er den norske 22-åringen og det seiersvante laget fra bilbyen i Tyskland cupmester for tredje år på rad.

For under en uke siden ble Wolfsburg-damene også ligamester, hvor de havnet to poeng foran Bayern München på andreplass.

Noen trofé-trippel blir det imidlertid ikke. For i Europa har det gått tråere. Der ble det exit mot Ada Hegerberg og Lyon allerede i kvartfinalen. Hegerberg spiller om Champions League-seier mot Paris Saint-Germain om bare fire dager.

VG kommer med mer.