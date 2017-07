Gammel kjenning vil ødelegge for Norge i EM-åpningen

UTRECHT (VG) Hun vant alt med LSK Kvinner tre år på rad. I ettermiddag vil Sherida Spitse (27) gjøre alt for å ødelegge for sine norske fotballvenner i EM-åpningen.

Nederlands nummer 8 er tilbake i hjemlandet etter tre sesonger i Lillestrøm og får trolig en rolle sentralt på midtbanen når Norge er motstander i EM-premieren her i Utrecht.

– Det er en spiller vi må se opp for, advarer LSK-trener Hege Riise.

– Sherida kan stelle i stand en del. Hun mestrer det meste og har et blikk og en pasningsfot som få andre, og så har hun raske kanter rundt seg og en spiss foran seg i Anna Miedema som er veldig god.

Ingrid Moe Wold er en av LSKs fem landslagsspillere og kjenner naturligvis Spitse svært godt.

– Vi må stoppe den gode pasningsfoten hennes, fastslår landslagsbacken. – Og så er hun ikke så glad i hardt press. Det får vi gi henne.

Ifølge Moe Wold bryr man seg ikke så mye om enkeltspillere hos Nederland.

– Har en plan

– De har flere gode spillere. Vi har fått et godt bilde av de nå og vet hvilke rom vi skal angripe og hva vi skal utnytte, så vi tenker ikke så mye på den enkelte spiller.

Landslagssjef Martin Sjögren har samme utgangspunkt.

KLAR TIL EM-START: Landslagssjef Martin Sjögren og Caroline Graham Hansen under trening i Utrecht i går. Foto: Jostein Magnussen, VG

– Vi vet ikke engang om Spitse starter kampen. Uansett har vi en plan for hvordan vi skal forsvare oss kollektivt. Vi har et godt bilde av hvordan Nederland forsvarer seg og angriper, og det har vi trent på. Jeg sier ikke så mye mer, sier Sjögren.

Hege Riise mener det er en fordel at så mange av de norske jentene kjenner Sherida Spitse fra før. At de har spilt mot henne flere ganger og lagt opp taktikken mot henne. LSK-treneren har også satt en ring rundt Nederlands stjerneangriper Anna Miedema.

– Hun kan lage mye trøbbel for de norske forsvarerne. Det er en stor, sterk og fysisk bra spiss, sier Riise om Arsenal-proffen som har tre sesonger bak seg i Bayern München.

Klassespiss



Miedema, som ble 21 år i går, har en imponerende statistikk på landslaget. 39 mål på 50 kamper gir en scoringsprosent på 78. Med sine 38 mål på 63 kamper har Ada Stolsmo Hegerberg en scoringsprosent på vel 60.

– Nederland var ikke all verden da jeg så dem i Algarve, men nå er de på hjemmebane i et EM. De har fått i gang kantene med fart og dribleferdigheter, og de vil ha ballen mye. Dermed blir det brudd og kontringer på dem som gjelder. Min vurdering er at de er svakest defensivt, og det må Norge utnytte, sier Hege Riise.