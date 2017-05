Frykter storklubbenes satsing på kvinnefotball

Store, kjente europeiske fotballklubber satser mer og mer på kvinnefotball. Det kan bli et problem for fotballen her hjemme.

Semifinalene i kvinnenes Champions League ble spilt av aktører som har preget herrefotballen i en årrekke: Ada Hegerbergs Lyon slo ut Manchester City og Paris Saint-Germain slo ut Barcelona, slik at det blir en helfransk finale i Cardiff 1. juni.

Trener for LSK Kvinner, Hege Riise, frykter konsekvensene når storklubbene bygger opp sine egne kvinnelag.

– Ja, jeg gjør det. Det er litt skremmende samtidig som at det er utrolig bra for kvinnefotballen at det skjer, sier Riise og utdyper:

– Det meste som disse toppklubbene har på herresiden tilfaller også kvinnene, som økonomiske ressurser, treningsfasiliteter, medisinsk støtteapparat og trenerressurser. Dermed øker avstanden, og den kompetansen disse tilføres er vi ikke i nærheten av å matche. Jeg skulle ønske det var oss, for tilgang på ressurser gir resultater over tid.

Fagsjef for kvinnefotball i Norges Fotballforbund, Even Pellerud, gleder seg over at kvinnefotballen vokser både i omfang og status, men mener det ikke bare har positive sider ved seg.

– Det ser ut som en trend som bare blir sterkere. Men den tendensen vi ser på klubbsiden særlig i England og Tyskland hvor kjente lag bygger opp egne kvinnelag, kan gjøre det mer problematisk for norske klubber å holde på profiler. Det kan også bli vanskelig for våre klubber å få tak i de beste hvis man skal ha internasjonale størrelser, sier Pellerud.

For landslagene kan det være positivt å få noen profiler ute i de store ligaene, spillere som havner i sterke treningsmiljøer i en profesjonell fotballhverdag.

– Samtidig kan utviklingen være med på å utarme vår egen liga. Det er et politisk og sportslig problem som vi må ha et øye til, advarer den tidligere landslagstreneren.

Even Pellerud hadde gjerne sett at norske eliteserieklubber som Brann, Rosenborg og Viking hadde gjort som de store klubbene i Europa og satset på egne kvinnelag, men han innrømmer at man ikke har økonomiske muskler til en slik satsing.

– Det er helt klart en fordel å gå inn i slike samarbeidsmodeller, og det er bra for kvinnefotballen fordi spillerne kommer inn i etablerte toppfotballmiljøer med bedre fasiliteter, økt lederskap, toppfotballkunnskap og større økonomi. Men det er vanskelig å råde norske klubber til å gjøre det samme fordi det er mye penger det er snakk om. Norske klubbmiljøer har ikke de økonomiske musklene som tilsier at vi kan gjøre det samme.

– Men konsekvensen av denne utviklingen blir at det blir verre for norske lag å hevde seg i Champions League?



– Det føles slik at det kan bli en utfordring lik den vi ser på herresiden. Det er ikke blitt enklere for Rosenborg og Odd heller. Vi må gjøre andre ting mer riktig for å kompensere, vi kan svare med noe som ikke koster så mye mer penger, sier Pellerud og ramser opp sportslig tilrettelegging, flere dyktige trenere, bedre nivå på støtteapparatet som kan løfte spillere og bedre treninger.

Etterlyser bedre treningshverdag



– Norske klubber har en del utfordringer som kommer til å bli store også fremover. Klubbene ønsker mer penger fra NFF og NFF har svart med å øke midlene noe. Spørsmålet er hva nå? Skal det bevilges mer penger eller skal utfordringen gå tilbake til klubbene? Det er en debatt som må foregå på politisk nivå.

Hege Riise er enig med Even Pellerud i at det blir vanskeligere for norske lag å hevde seg. Hun mener at en bedre treningshverdag for jentene i norsk fotball vil være vesentlig.

– Vi kan ikke matche utviklingen ute så lenge spillere her hjemme har en totalbelastning som gjør at de stiller utslitt på trening på kvelden, sier Hege Riise. Hun er ikke redd for at profilene skal forsvinne.

– Klarer vi å tilrettelegge for de beste som er hjemme, mens de beste reiser ut kan vi likevel få en god balanse på sikt med hensyn til landslaget. Det er ikke plass til alle «der ute» uansett. At profiler som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen spiller for europeiske toppklubber er bra for fotballen, mener Riise.