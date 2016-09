Finjord ser ut som en ferdig  landslagssjef

Kommentar Norge vinner 15-0 til sammen i løpet av fem dager, og landslagssjefen ser helt «ferdig» ut på benken. Det rimer veldig dårlig.

Norge er klare for EM med 22 av 24 mulige poeng, men jeg tviler veldig sterkt på at Roger Finjord leder Norge i mesterskapet i Nederland neste sommer.

Eller for å si det rett ut: Jeg tror ikke at han gjør det.



Etter det VG forstår skal det være misnøye blant en del av spillerne, trolig handler mye av det om taktiske disposisjoner, særlig knyttet til vårsesongen og OL-kvalifiseringen som mislyktes.



Etter 2-0-seieren borte over Wales i juni, den som i praksis sikret EM-plassen, snakket Finjord offensivt om at det nå handlet om «å begynne å tenke på de 23 som skal være med i EM-troppen». Så sent som 12. august, på dagen ett år etter at han tiltrådte, sa han offensivt til Alta Radio: «Vi har 15 landskamper før EM. Nå handler det om å bruke disse kampene på å forberede laget. Vi har et generasjonsskifte i laget og nye jenter må få lov å prøve seg i mer enn en kamp.»

Men plutselig er tonen blitt annerledes. Da NRK snakket med Finjord i slutten av forrige uke, var han langt mer defensiv, da handlet det om at det er en «god dialog» med NFF, en «totalsituasjon» og at «målet har vært å fullføre kvaliken og ta samtalene etter det». Og han som satt på benken i Ulsteinvik lignet ikke på den «vanlige» Roger Finjord. Det var ikke samme mann som snakket uavbrutt i 17 minutter i tiltredelseserklæringen på Ullevaal stadion.

Trond Johannessen

Roger Finjords litt merkelige kontrakt strekker seg bare ut dette året. Nils Johan Semb sa til NRK i forrige uke at de er enige om å bestemme seg (for om han fortsetter) i god tid før 1. desember.

Hvorfor Finjord ikke har sikret seg/ble sikret muligheten til å være med over EM, er ikke så lett å forstå. Men det er lett å forstå er at situasjonen ikke er spesielt lystig, og det var den vel heller ikke da VG snakket med ham og spillerne etter 5-0 over Israel.

Kaptein Maren Mjelde sier at både treneren og spillerne har ansvaret for situasjonen, og Ada Hegerbergs «det holder jeg for meg selv» på spørsmål om hun vil at Finjord skal være trener over EM sier vel mer enn de fleste kommentarer.

Norge møter Sverige 24. oktober og Tyskland 29. november, to betydelige motstandere, to viktige kamper i EM-oppkjøringen. Hvis det er slik at landslagssjefen ikke får forlenget kontrakten, eller velger å gå selv, kan det nok være greit å få det på plass før disse to kampene.

Da begynner det jo også å haste litt med å finne en erstatter.