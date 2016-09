Finjord ferdig som landslagssjef: Føler han har manglet tillit

Roger Finjord er ferdig som landslagssjef for fotballjentene. Nå innrømmer han at det ikke bare er familiære årsaker til at han trekker seg. Finjord følte også at han manglet nok tillit i spillergruppen.

– Det er en lang reise, bokstavelig talt også med 200 reisedøgn i året, som er over. Det siste året som hovedtrener. For en måned siden hadde vi (Finjord og forbundet) en samtale igjen, der jeg fant ut at «det holder nå». Vi har barn som er i tenårene som trenger oppfølging i hverdagen. Vi følte det var riktig å stoppe etter denne kvalifiseringen, sier Finjord til VG, etter et drøyt år i sjefsstolen og tre år før det som assistent.

Følte han manglet tillit



Samtidig erkjenner han at det har vært andre ting som har påvirket ham den siste tiden. Store stjerner på landslaget – som Ada Hegerberg og kaptein Maren Mjelde – var ingen av de tydelige på at de ønsket den tidligere Even Pellerud-assistenten med videre inn mot neste års EM-sluttspill i Nederland, da de snakket med VG etter nedsablingen av Israel i går.

– Hvordan har du opplevd deres utspill, eller mangel på støtte som i går?

– Det opplevde jeg greit. Vi har et godt samarbeid, men vi har også vært klare på avi har hatt utfordringer for for eksempel retningslinjer for etablert angrepsspill. Det handler om hvor mye rød tråd vi skal ha kontra frihet. Vi har ikke klart å utvikle den fasen helt, sier Finjord, og erkjenner:

– Det er vårt ansvar. Vi har ikke klart å få til de bevegelsene og rytmen mot lag som Østerrike og Wales. Det er med på å bidra til at man kjenner at tilliten ikke har vært bra eller sterk nok. Vi ønsker å utvikle oss og nå er man usikker på om dette er det rette teamet til å lede det videre. Derfor fant vi ut at det var nok nå. Det er en viktig jobb. Jeg føler jeg ikke har energien som skal til, sier finnmarkingen.

– Er du skuffet over at de uttalte seg slik?

– Jeg er ikke overrasket over det. Vi har spillere som har lyst til å være gode. De har forventninger til omgivelsene og det er nettopp derfor de har blitt gode. De har stilt krav til de rundt seg. Det er helt fair. Vi skal være glad vi har spillere som har forventninger til sine omgivelser.

FIKK UTYDELIGE SIGNALER: Landslagsstjerne Ada Hegerberg skuer bort mot trener Roger Finjord etter kampen mot Israel mandag kveld denne uken. I intervjuet med VG uttrykte Hegerberg at hun ikke var sikker på at hun ønsker Finjord med videre til EM-sluttspillet.

Toppfotballsjefen visste om uenigheter



Finjord mener det er «et hypotetisk spørsmål» hvorvidt han blir dømt for tøft av deler av spillergruppen, hvis han bare vurderes på «det etablerte angrepsspillet» mot Wales og Østerrike.

– Når man ikke klarer det, må man kjenne på om noe kunne vært annerledes. Jeg føler det er riktig at noen andre tar det videre, sier Finjord.

Han har ledet fotballjentene til i en EM-kvalifisering uten tap. De to siste kampene, hjemme på Høddvoll og Aker Stadion mot Kasakhstan og Israel, har resultert i to seire og 15-0 i målforskjell. Likevel er det over. Norges Fotballforbund håper selvsagt å ha en erstatter klar veldig raskt:

– Vi har fra kontraktsinngåelsen hatt en gjensidig forståelse om at vi skal foreta en evaluering i etterkant av EM-kvalifiseringen. Jeg har hatt en dialog med spillerutvalget gjennom kvalifiseringen, og jeg har naturligvis vært klar over at spillergruppen har vært uenig med landslagsledelsen på enkelte punkter, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb, til forbundets sider.

– I går kveld orienterte Roger meg om at han ikke ønsker å bli med videre. Det må vi ta til etterretning, og nå starter jobben med å finne hans etterfølger, sier han.