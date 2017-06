Et bilde å bli skremt av

Kommentar Ada Hegerberg hylles internasjonalt som damefotballens «Golden Girl», men skal Norge kunne bli europamestere denne sommeren kreves det at en annen gulljente får være skadefri.

Caroline Graham Hansen dribler og rykker og åpner opp de fleste forsvar, og selv om det ikke ble noen norske scoringer i den neste siste EM-testen, mot regjerende verdensmester USA, ble det et nytt bevis på at Graham Hansen er på vei mot et spennende EM.

Dét er i og for seg viktigere enn å slå USA i en treningskamp.

Men tidlig i 2. omgang var det nok mange som fikk «worst case»-følelsen da Graham Hansen ble liggende med store smerter. Hun hadde rykket seg fri fra Casey Short, og det var ikke langt unna at et meget skummelt innlegg hadde sendt Norge foran. Det var heller ikke langt unna norsk straffe, viste TV-bildene: Short taklet Graham Hansen over ankelen, men da var ballen allerede foran mål og dommerens øyne et annet sted.

Skadeplagede Graham Hansen vred seg i smerter, men heldigvis var det bare en kraftig smell. Etter noen minutter var 22-åringen som mistet VM for to år siden tilbake på banen.

Fikk du med deg? Hylles som «Golden Girl»

NYTT OG RUTINERT: Mange rutinerte norske norske spillere har gitt seg på landslaget, men elleveren som startet mot USA i går har 63 landskamper i snitt. Bak fra venstre Ingrid Marie Spord, Nora Holstad Berge, Ingrid Hjelmseth, Ingvild Isaksen, Caroline Graham Hansen og Elise Thorsnes. Foran fra venstre Andrine Hegerberg, Ingrid Moe Wold, Ada Hegerberg, Maren Mjelde og Emilie Haavi. Det var 50. gang Norge møtte USA; amerikanerne har vunnet 29, Norge 19 og bare to er endt uavgjort. Foto: NTB SCANPIX

Norge så ganske bra ut. Bakover hadde laget stort sett kontroll mot en meget sterk motstander, men det glapp da det så som tryggest ut: Samtlige norske spillere var på rett side av ballen da Becky Sauerbrunn fikk løfte en pasning frem fra egen banehalvdel, Rose Lavelle fikk forstyrret ballen gjennom midtbaneleddet, Christen Press fikk uforstyrret sette kampens eneste mål under Ingrid Hjelmseth.

Nådeløst, veldig typisk amerikansk og litt typisk norsk å duppe av i noen små, avgjørende tideler. I slike små øyeblikk avgjøres ofte store kamper, det nytter ikke å miste fokus – og i denne perioden var også de norske spillerne for lette å flytte på.

Martin Sjögrens fem måneder gamle norske lag har ennå ikke prøvd seg i kamper som har betydd noe, bare åtte treningskamper, fire er vunnet, tre er tapt. Treneren snakker ofte om at det «jobbes godt» og at de «er i rute», så gjenstår det å se hva de er i rute til. Det er også mye snakk om at det er et norsk generasjonsskifte, og det er i og for seg riktig, med spillere som Herlovsen, Skammelsrud Lund, Mykjåland, Rønning, Stensland og Gulbrandsen borte.

Les også: Graham Hansen i finaledrama

Men det er heller ingen sylfersk gjeng Sjögren har med seg videre, og det er ingen grunn til å fokusere for mye på at dette er et «nytt lag». Åtte av dem som startet mot USA var også på banen i åpningskampen i VM for to år siden, og spillerne i den norske elleveren på Komplett Arena i Sandefjord har 63 landskamper i snitt. Syv av dem som var på banen mot USA, var også med i EM-finalen mot Tyskland for fire år siden.

Kan det bli EM-finale igjen?

Trond Johannessen

Ja, det kan det. Det kan bli alt, EM-gull, og det kan bli ingenting, ut i gruppespillet. Norge åpner mot vertsnasjonen Nederland, mens Belgia og Danmark er de to andre motstanderne. De norske damene er en naturlig gruppefavoritt, men Nederland er en skummel motstander og det forrige møtet med Belgia endte med tap. Det gjelder å være med fra første sekund.

Maren Mjelde styrer et rutinert forsvar, der venstreback-plassen som vanlig er et lite problem. Dét er ikke Elise Thorsnes' skyld, hun gjør jobben med alt hun har å by på, og det er mye. Thorsnes er en voldsom offensiv kraft, men etterlater seg også store rom. På midten er Andrine Hegerbergs venstrebein fortsatt spennende (og unorsk), mens lillesøster Ada ikke fikk utrettet all verden denne gangen. Det gjorde derimot uforutsigbare Emilie Haavi, i et imponerende comeback i en løpstung rolle som også krevde mye defensivt. I bakgrunnen lurer LSKs Guro Reiten som en svært spennende joker.

Men først og fremst handler norsk EM-suksess om at Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg får ut sitt aller beste når det gjelder som mest.