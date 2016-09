En av disse kan ta over for Finjord

Kvinne eller mann? Norsk eller utenlandsk? NFF leter bredt og kan ende opp med en av disse seks profilene som ny landslagstrener for det EM-klare kvinnelandslaget.

I formiddag, dagen etter 5-0-seieren over Israel, trakk Roger Finjord seg fra jobben som landslagstrener og oppga hensynet til familien og manglende tillit i spillergruppen som begrunnelser for sin avgjørelse.

Allerede få timer etter av stillingen ble ledig, fortalte toppfotballsjef Nils Johan Semb at han hadde fått «mange henvendelser fra folk som ville være kandidater».

– Sånn er det alltid. Landslagsstillinger er veldig attraktive, så det er mange som sender mailer og meldinger som har lyst på den jobben. Vi er veldig glade for at det er så stort engasjement rundt å bli landslagssjef for kvinnene, og det forstår jeg godt. Det er et attraktivt lag å trene, sier Semb.

Utlending?



Og dersom profilerte utenlandske trenere deler den oppfatningen, kan kanskje navn som Silvia Neid, Kenneth Heiner-Møller og Tony Gustavsson være aktuelle.

Tidligere landslagsspiller og Røa-profil Siri Nordby håper den nye sjefen blir rekruttert utenfor den tradisjonelle «NFF-skolen» og lanserer Neid.

* Etter 11 år som tysk landslagssjef, og med ferskt OL-gull fra Rio, tok hun nylig en pause. Ifølge Wikipedia har hun 125 seirer på 169 landskamper. Både i 2010 og 2013 ble hun kåret til årets trener i kvinnefotballen av FIFA.

* Kenneth Heiner-Møller ledet det danske kvinnelandslaget fra 2006 til 2013. Han ble så hentet til en nyopprettet stilling i fotballforbundet med ansvar for talent- og kompetanseutvikling for landslagstrenere og sportssjefer. I 2015 ble 45-åringen engasjert for å hjelpe Canadas landslag til OL i Brasil, og lyktes med det.

TRAKK SEG: Roger Finjord. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

* Svenske Tony Gustavsson skapte seg et trenernavn i Hammarby før han ble hentet til Kongsvinger samme sesong som laget sist rykket ned fra Tippeligaen. Han har siden hatt diverse oppdrag både som TV-ekspert og på sidelinjen. Gustavsson har ledet Tyresö til gull i Damallsvenskan og har i to perioder jobbet som assistent på det amerikanske damelandslaget.

– Vi ser både innenfor og utenfor Norges grenser. Det er en del av jobben med å kartlegge markedet, sier Nils Johan Semb.

Norske kandidater

Andre aktuelle kandidater kan være navn som Tor Ole Skullerud og Øyvind Eide, men Semb har helt sikkert notert seg at Monica Knudsen er ledig på markedet etter å ha oppnådd stor suksess med LSK Kvinner de siste årene.

* Knudsen sier selv til Aftenposten at hun «absolutt kan være en kandidat» og innrømmer at landslagsjobben frister. Hun er om kort tid ferdig som LSK-trener etter syv sesonger i romeriksklubben og skal i utgangspunktet nå jobbe med trenerutvikling i NFF og som trener på NTG.

* Hun som etter planen skal ta over for Knudsen i LSK er Hege Riise. Den nåværende assistenten, som også har bidratt rundt U23-landslaget, sa til VG i januar at hun på sikt har ambisjoner om jobben som landslagssjef. Riise ble i 2003 kåret til tidenes beste norske kvinnelige fotballspiller og har trenererfaring fra landslag med USA (assistent).

* NRK-ekspert Tom Nordlie har allerede vært tett på damelandslaget som kommentator de siste årene og ledet så sent som i fjor Avaldsnes i Toppserien. 54-åringen som nå trener Skeid i 2. divisjon var aktuell for LSK-jobben som til slutt tilfalt Arne Erlandsen.

Usikker veteran



– Jeg har ingen klar kandidat. Men jeg håper NFF gjør en god evaluering. Og at de ikke legger begrensninger på kjønn og nasjonalitet hvis de skal gå for ny landslagssjef, sier tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen til VG.

– Det er vanskelig å ha full oversikt over kandidatene her, men jeg håper NFF også ser ut av landet, og en mann som Tony Gustavsson bør de i hvert fall snakke med. Med sin bakgrunn kjenner han damefotballen godt, han er karismatisk, har en veldig høy stjerne i USA og han kjenner også Norge. Ellers virker det tydeligvis som om det er smart at spillerne er tett med på denne prosessen, når de nærmest kan avsette en trener på egenhånd. Jeg vet ikke hvem som har mest «skyld», men NFF kan ikke risikere å havne i en lignende, litt pinlig, situasjon igjen, sier VGs fotballjournalist Trond Johannessen.

Nils Johan Semb mener Norge ikke har dårlig tid med å finne Finjords erstatter selv om oppkjøringen til EM-sluttspillet i Nederland neste sommer starter om kort tid. Toppfotballsjefen åpner også for en midlertidig løsning.

– Vi har ikke dårlig tid med tanke på EM-sluttspillet, men det kommer mange kamper før det. Vi må bruke den tiden vi trenger. Det kan bli en midlertidig løsning i første omgang og en permanent løsning senere, sier Semb.

