Drømmedebut for Sjögren da Norge vant

LA MANGA (VG) (Norge-Sverige 2-1) Martin Sjögren (39) fikk en drømmedebut som norsk landslagssjef.

Det ble seier over hans kjære Sverige i privatkampen på La Manga i kveld.

Det må ha vært spesielt for Norges nye svenske landslagssjef ikke å kunne synge med på den svenske nasjonalsangen «Du gamla du fria» når trenerkollega Pia Sundhage står noen meter unna og synger av full hals.

Det var tilfellet da nasjonalsangene ble avspilt på en bane som utrolig nok har tålt alt regnet som har kommet i Murcia-regionen de siste to døgnene.

Dårlig start



Men nå er det Norge svensken leder, og privatkampen på La Manga var Sjögrens debut som trener. Det begynte ikke bra. Svenskene tok ledelsen da Sofia Jakobsson knuste Nora Holstad Berge i en hodeduell og headet inn 1-0 fra 6-7 meters hold. Da var 17 minutter spilt.

Norge svarte kjapt. Andrine Hegerberg løftet ballen og spilte fri Lisa-Marie Karlseng Utland som elegant lobbet ballen over en utrusende keeper. Seks minutter, i 27. minutt, var Norge i føringen – og nok en gang var det en Hegerberg som hadde regien. Denne gang Ada Stolsmo Hegerberg. Kristine Minde scoret via en svensk spiller.

De første 45 minuttene var Norge gode. I starten av 2. omgang tok svenskene mer og mer over – uten at de fikk uttelling. Sverige hadde et par store sjanser. Den største noen minutter før slutt da keeper Ingrid Hjelmseth måtte ha hjelp av tverrliggeren på et skudd.

PS! Norge og Sverige spilte 0-0 i en treningskamp i Kristiansand i oktober.