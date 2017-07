Dette var et norsk braknederlag

UTRECHT (VG) (Nederland – Norge 1-0) «We are still in the tournament», oppsummerte landslagssjef Martin Sjögren – i en litt desperat jakt på lyspunkter.

Under et plagsomt skarpt pressekonferanselys, var det den eneste trøsten svensken fant.

Norge er tross alt ikke ute av EM etter den nedslående kvelden i Utrecht, selv om spillerne så ganske utslåtte ut. Hjemmeheltene var igang med æresrunden, akkompagnert av «nederlandske rytmer». På hovedtribunen reiste kong Willem-Alexander seg og applauderte med en gang dommeren blåste av, og der ble han stående, mens NFF-president Terje Svendsen var den første som strakk ut gratulasjonsarmen, tre plasser unna.

Ute på gresset samlet Martin Sjögren gjengen sin i en sirkel, til en kjapp bearbeidelse av tapet. Nå må han hente frem alle sine psykologiske egenskaper. For selv om det bare ble ettmålstap, var dette et mentalt braknederlag.

HELT KONGE: Willem-Alexander og dronning Maxima koste seg under EM-åpningen i Utrecht. Foto: AFP

Norge fikk lite til. Norge ble overkjørt i lange perioder, og det kunne blitt styggere sifre. Det gikk rett og slett for fort, og sånn sett var det ganske symptomatisk at banens kjappeste spiller Shanice van de Sanden spurtet seg fri fra både Elise Thorsnes og Nora Holstad Berge da hun nikket inn seiersmålet.

Nå handler det om to ting for Norge: Å riste av seg denne tunge skuffelsen, og ikke minst å finne ut hvordan laget skal komponeres mot Belgia på torsdag.

Vil Sjögren fortsatt bruke Emilie Thorsnes på venstrebacken, for eksempel? Avaldsnes-spissen gjorde som vanlig alt for å fylle den norske problemplassen. Hun er råsterk og vinner dueller, men hun sliter med posisjoneringen – og da straffes man ekstra hardt av hurtige spillere som franske Elodie Thomis i forrige uke og den oransje virvelvinden van de Sanden i går.

Det hadde ikke gått mer enn 30 sekunder før van de Sanden smatt bak ryggen på Thorsnes, og bare en våken 37-åring i det norske målet forhindret en marerittstart av de sjeldne.

Nå gjelder det å forhindre at hele EM ender med en marerittslutt av de sjeldne.

Landslagssjef Sjögren står overfor et dilemma. Det handler ikke så mye om hvilke spillere som plasseres hvor, for eksempel om Maren Mjelde eller Maria Thorisdottir skal være midtstopper, men mer om hva slags formasjon han skal velge.

Norges største problem er angrepsspillet. «Vi mister ballen for enkelt når vi angriper», sa Martin Sjögren til VG og det svenske nyhetsbyrået TT.

Det fremstår som om 4-3-1-2-systemet skal skreddersys for Caroline Graham Hansen, for at hun skal komme rettvendt i mellomrommet mellom midtbane og forsvaret. Dette har selvsagt motstanderne fått med seg, og da kan det fort virke motr sin hensikt. Er du trener for et lag som skal møte Norge, vil du jo gjøre alt i verden for å stoppe Graham Hansen; pasningsalternativene stenges og Wolfsburg-stjernen sitter fast.

I NEDERLAND: Trond Johannessen

De gangene Graham Hansen og Norge virkelig var farlige, særlig i andre halvdel av 1. omgang, fikk hun tid og rom på høyrekanten. Det var også da vi så mest til Ada Hegerberg. Lyon-spissen er best når hun mates, når hun får slåss foran mål, men da må det være noe å slåss om.

Derfor: Å flytte Caroline Graham Hansen ut dit det er mer plass å boltre seg på, fremstår ikke som et veldig dumt alternativ.

Landslagssjefen fastholder at hans lag skal holde på ballen, at «vi har en idé vi forsøker å følge», at det ikke er snakk om «å overgi den ideen», selv om EM åpnet med tap og at «man må kunne eie ballen for å utvikle spillet i en tid der det blir tøffere og tøffere på damesiden».

Akkurat dét er prisverdig nok, men Martin Sjögrens tid er nå, det norske landslagets EM-tid er nå – og da bør nok resultatkynismen få en litt mer dominerende plass i de neste kampene. Det kan gjerne kreative Guro Reiten få også.

Et eller annet må i hvert fall den svenske sjefen foreta seg, ellers ender det fort som i 1997, med norsk EM-exit etter gruppespillet.

Men selv om Norge ikke så ut som noen medaljekandidat, skal vi huske på at det er nok av eksempler på store nasjoner som har åpnet et fotballmesterskap dårlig, men endt opp som mestere. Over tre uker er det vanskelig å være på topp hele veien.

Om tre dager bør likevel Norge være i nærheten av sin topp.