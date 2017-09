De norske fotballkvinnene har bedre bonusordning enn danskene

Det danske kvinnelandslaget i fotball har vært gjennom en heftig lønnskrangel med eget forbund den siste tiden. De er nok misunnelige på sine norske konkurrenter.

Lørdag kom nyheten om at det danske fotballforbundet (DBU) og de danske spillerne ikke hadde kommet til enighet om bonusordningen for landslagsspill. Forhandlingene om høyere månedlige stipendutbetalinger har pågått siden høsten 2016, men låste seg helt i helgen.

Danskenes maksimalbeløp tilsvarer rett i overkant av 5000 norske kroner i måneden. Det tilsvarer minimumsbeløpet for de norske landslagsspillerne som mottar stipend.

Det opplyser Norges Fotballforbund til VG.

– 14 spillere får månedlige landslagsstipend. Det laveste beløpet er 5 000 kroner per måned, det høyeste er 10 000 per måned, opplyser Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF.

Lene Mykjåland, som spilte 91 landskamper mellom 2007 og 2016, bekrefter at de norske landslagsspillerne hadde bedre økonomiske avtaler enn det de danske spillerne nå er i harnisk over.

– Kampbonusen til danskene er lavere enn Norges, selv om den er litt annerledes. Hvis du var med i troppen for en mesterskapskvalifisering, hvor man endte med å kvalifisere seg, så fikk alle spillere i den troppen en bonus. Det ble en høyere sum enn det danskene får totalt, sier Mykjåland.

Herrene tilbød over en halv million

– Så lenge vi ikke har en avtale, så spiller vi ikke landskamp, slo den danske landslagsstjernen Sanne Troelsgaard på forhånd fast overfor Danmarks Radio lørdag.

Fredag skulle danskene spilt treningskamp mot Nederland. Den ble avlyst på grunn av lønnsbråket. Før VM-kvalifiseringskampen mot Ungarn klarte forbundet og spillerne å nå en midlertidig løsning.

Søndag tok saken en ny vending da herrelandslaget uttalte at de var villige til å si fra seg 500 000 danske kroner fra sin egen avtale, 620 000 norske kroner, for at DBUs avtale med kvinnelandslaget skulle bli mer lukrativ.

– Det handler ikke kun om penger, men også om prinsipper, uttalte Jakob Høyer, kommunikasjonssjef i DBU, til Ekstrabladet.

Danske landslagsspillere mottar 3000 norske kroner per kvalifiseringskamp de spiller. I Norge er ordningen lagt opp annerledes, men med muligheter for å dra inn en langt høyere kampbonus om man kvalifiserer seg til mesterskap.

– Bonus for å nå VM sluttspillet i 2019, som er det høyest rangerte mesterskapet, er på 1,4 millioner kroner som fordeles på troppen. Sum per kamp er avhengig av antall kamper , om vi kvalifiserer oss direkte til mesterskapet, eller om vi må gjennom playoff, forteller Haavik.

En av de største stjernene på det norske landslaget, Caroline Graham Hansen, var ikke veldig imponert over landslagsdebutantens forsøk på å overgå henne i sommer:

Mykjåland: – Alfa omega



NFF bestemmer i starten av hvert kalenderår hvilke spillere som kvalifiserer for å få stipend.

– Det var alltid knyttet spenning til om man fikk stipend. Det er summer som har mye å si. Man lever litt fra hånd til munn som fotballspiller, sier Mykjåland.

– Det er alfa omega. For meg betydde det at jeg kunne studere ved siden av fotballen. En studiehverdag er ofte mer forenlig med toppidrett enn jobb, og totalen jeg fikk fra klubb og landslag gjorde at jeg slapp å jobbe, sier den tidligere Røa-storscoreren.

– Da kan man plutselig trene tre morgenøkter i uken, fremfor å være mer bundet til en jobb. Det har nesten alt å si for en spiller i landslagsskorpen, og det er et skille som har mye å si om du vil bli best, understreker Mykjåland.

Haavik opplyser at det ikke har vært forhandlingstrøbbel mellom NFF, NISO og spillreutvalget vedrørende bonuser for kvinnelandslaget i Norge.

PS! Norge møter Slovenia til VM-kvalifiseringskamp i Sarpsborg tirsdag kl. 17.50. Kampen sendes på NRK 1.