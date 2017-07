Dæhli om sin tid i engelsk fotball: – Kvinner og fotball latterliggjort

Landslagsspiller Mats Møller Dæhli tar et oppgjør med det engelsk fotballs forhold til kvinner og fotball i et innlegg på Instagram. Han mener det var en «ekkel holdning».

– Det ble bare latterliggjort, skriver Dæhli.

Samme dag som Norge spiller sin første EM-kamp, mot Nederland, skriver Dæhli om sine erfaringer fra England.

Han er en god venn av den norske stjernen Caroline Graham Hansen og skriver i Instagram-innlegget at han vet hvor mye de norske jentene har ofret for å komme dit de er i dag.

Mats Møller Dæhli dro til England som 15-åring og spilte for Manchdester United i tre år. Han skriver om macho-kulturen og det positive med at de unge spillerne måtte herdes, men fortsetter:

– Men hvordan mange så på jenter og kvinner, det preger meg fortsatt i dag. Jeg tror mye er blitt annerledes i den tradisjonelle engelske fotballkulturen i løpet av de siste årene, for jeg ser mange tegn til at store klubber tar jenter og fotball på et helt annet alvor nå, men i den fotballkulturen jeg var en del av var kvinner og fotball en vits.

– Vet hvor hardt de jobber



– Det ble bare latterliggjort. Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre, som var totalt dominerende. Jeg vet ikke om de tenkte over det selv, sannsynligvis ikke, men det fikk meg til å tenke.

Så forteller Mats Møller Dæhli om sin oppvekst med Caroline Graham Hansen og andre kvinnelige fotballspillere:

– Jeg vokste opp og spilte med jenter som nå er blitt Europas beste. Jeg vet nøyaktig hvor hardt de har jobbet, og det er hardere enn de fleste uansett kjønn.

– Derfor forakter jeg alle som ikke viser jentene respekt, som slenger dritt og skriver dritt i kommentarfeltene nærmest for moro skyld. Sammen med holdningene jeg møtte i England for en del år siden, er det en påminnelse om at likestillingen kanskje ikke er kommet langt likevel.

Etterlyser støtte



– Ja, jeg tror vi har kommet lenger i Norge, men hvis alle ser seg selv i speilet, så tror jeg mange av oss vil finne ut at de kan bedre. Jeg sier ikke at alle må se på, men jeg synes vi skal støtte jentene våre hundre prosent, og det starter med oss menn.

VG har vært i kontakt med Mats Møller Dæhli. Han sier han ikke ønsker å kommentere saken nå.

– Jeg ønsker ikke å ta vekk fokuset fra jentene i kveld, sier Dæhli, som ønsker EM-jentene lykke til.

Jan Åge Fjørtoft har rost innlegget på twitter. Landslagskollega Rune A. Jarstein er blant dem som har liket det på instagram. Caroline Graham Hansen har skrevet «takk».