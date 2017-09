Dårligste ranking noensinne for kvinnelandslaget

Norge stuper på FIFA-rankingen etter sommerens EM-fiasko.

På listen som FIFA offentliggjorde nå i dag er Norge helt nede på en 14. plass.

Det er den dårligste plasseringen landslaget har hatt siden verdensrankingen ble introdusert i juli 2003.

Dette er de beste nasjonene i kvinnefotball 1. USA 2104 poeng

2. Tyskland 2077 poeng

3. England 2037 poeng

4. Frankrike 2027 poeng

5. Canada 2027 poeng

6. Australia 2019 poeng

7. Nederland 1979 poeng

8. Japan 1964 poeng

9. Brasil 1955 poeng

10. Nord-Korea 1949.

Landslaget faller tre plasser fra 11. plass etter et EM med tre strake tap og 0-4 i målforskjell. Det største fallet Norge har opplevd på rankingen var fem plasser mellom 2010 og 2011.

Sett denne? Landslagssjef Sjögren nektet å svare på Hegerberg-spørsmål

Nederland klatrer fra en 12. til en 7. plass på rankingen etter å ha tatt EM-troféet på hjemmebane i sommer. Nederland vant alle sine seks kamper med 13-3 i målforskjell og topper rankingen for første gang.

Uforandret i toppen



Tyskland, som aldri har vært dårligere enn nummer to på rankingen, gjorde ikke noe godt EM og ble slått ut i kvartfinalen. Likevel beholder tyskerne 2. plassen på listen som toppes av USA.

Norge har nå seks europeiske lag foran seg på rankingen. Går et europeisk lag til forbi Martin Sjögren & co kan det bety trøbbel i en ny VM-kvalifisering fordi Norge da ikke blir seedet i pulje 1. Dermed kan man havne i gruppe med de aller beste nasjonene og få trøbbel med å kvalifisere seg til et mesterskap.

Møter EM-vinneren igjen



I midten av måneden starter Norge på sin kvalifisering til Frankrike-VM i 2019. Det skjer uten vår største kvinnelige fotballprofil, Ada Hegerberg.

Norge er i gruppe med EM-vinner Nederland, Irland, Slovakia og Nord-Irland. Vinneren går direkte til VM. De fire beste toerne (av syv grupper) kjemper om den siste VM-plassen. Den avgjøres i en play off-finale i november 2018.

Se NFF-topp Pål Bjerketvedt om Ada Hegerbergs landslagspause: - Uklokt